George Lucas Akp’de belediye meclis üyesi bile olamaz

Hiç unutmam…

2002 yılıydı.

Hollywood efsanesi Star Wars'ın yeni versiyonu çekilmişti.

Dünyayla aynı anda Türkiye'de vizyona girecekti.

O zamanlar Star gazetesinde çalışıyorum.

E, filmin adı da Star'lı.

Bu tiraj fırsatı kaçmaz diye düşündük, iki sayfa ayırdık, sanırsın George Lucas babamızın oğludur, 18 sütun döşendik.

Filmin karakterlerini tek tek tanıttık.

Obi-Wan Kenobi delikanlı çocuktur, Darth Vader puşttur, Yoda ucubedir ama akıllı heriftir filan, ballandıra ballandıra anlattık.

Sayın ahalimiz Jedi şövalyesi olsun diye ışın kılıcı posteri bile verdik.

Okuyanın canı çekiyor, koşa koşa sinemaya gitmek istiyordu.

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Ertesi sabah…

Yazıişleri masasındayım.

Telefon çaldı, açtım.

Ağrı'dan genç bir okur arıyordu.

“Gazetenizi tebrik ederim, çok güzel bir tanıtım yapmışsınız ama, burada sinema salonu yok” dedi!

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Ay sonunu getiremeyen vatandaşlara “Ay'a gidiyoruz” demek, işte tam olarak böyle bir şey aslında.

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– Yerli savaş uçağımız 2008 yılında göklerde olacak dediler.

– Milli roket geliştiriyoruz, 2009 yılında uzaya fırlatacağız dediler.

– 2010 yılında, kara-hava-deniz kuvvetleri gibi, Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kurulacağını açıkladılar.

– 2011 yılında, “Ay'da ve diğer gök cisimlerindeki faaliyetleri” düzenleyen Birleşmiş Milletler anlaşmasını imzaladılar, bu anlaşma kapsamında Ay'a inebileceğimiz, gezegenlerde maden araması yapabileceğimiz açıklandı, asrın liderimiz “uzay faaliyetlerimizin hukuki zemine oturtulması büyük önem arzediyor” dedi. (Buna inanmakta güçlük çekenler, 11 Haziran 2011 tarihli 27961 sayılı birinci mükerrer Resmi Gazete'ye bakabilir, karar numarası 1843.)

– Yine 2011 yılında, Ankara'nın uzay başkenti olacağını, “space city” adıyla milli uzay laboratuvarı kurulacağını, uzay mekiği üretim tesisi kurulacağını açıkladılar, “NASA'nın daha gelişmiş hali olacak” dediler.

– Yerli uydumuzu yerli roketle 2014'te uzaya göndereceğiz dediler.

– 2013 yılında açıkladılar, “en geç 2035 yılına kadar uzaya güneş panelleri yerleştireceğiz, bunlarla elektrik üretip, bu elektrik enerjisini radyo frekans dalgalarıyla ülkemize ulaştıracağız” dediler.

– Türk astronotlar 2015 yılında uzaya gidecek dediler.

– 2015 yılında tanıtım videosu hazırladılar, bütün yandaş televizyonların ana haber bültenlerinde bangır bangır duyurdular, “üretimine başlanan yerli yolcu uçağımız 2019 yılında Türkiye semalarında yolcu taşıyacak” dediler, “uçağı kendimiz yaptığımız için uçak biletleri fiyatı ucuzlayacak” dediler, “yolcu uçaklarımız iki tip olacak, isimleri TRJ328 ve TRJ628 olacak” dediler, “sadece yolcu uçağı olarak değil, askeri nakliye uçağı olarak, VIP uçağı olarak, ambulans uçağı olarak da kullanılabilecek” dediler, “yerli yolcu uçaklarımızı 2020 yılından itibaren dünyaya ihraç edeceğiz” dediler.

– “Yerli uzay mekiği yapımına 2020 yılında başlıyoruz” dediler.

– 2019 yılında, uzayla alakası yok ama bence uzaya çıkmaktan çok daha önemli, “yedi liralık şarjla sekiz saat tarla sürecek milli traktör icat ettik, seri üretime başlıyoruz, onlar konuşur, biz yaparız” dediler.

– En son “Ay'a gidiyoruz” dediler.

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George Lucas bunların eline su bile dökemez… Çünkü, uzayın sonu var mı bilinmez ama, Akp vaatlerinin sonu olmadığı kesin!