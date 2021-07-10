Mağdurmak yok yola devam…

İnternet sayfasına animasyon inek fotoğrafları koyup, beğendiğiniz ineğin üstünü tıklayın, banka hesabıma parayı yatırın, ineğinizin etinden sütünden size kar payı dağıtayım diyerek, tokatladığı bir milyar lirayla yurtdışına kaçan, Ferrarilerle özel uçaklarla filan dolaştıktan üç yıl sonra teslim olan tosun “mağdurum” dedi.

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Bana sorarsanız, böylesine pırıl pırıl bir girişimcimizi mağdur ettikleri için, Çiftlikbank'a para yatıranlara dava açılması lazım.

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Ki, bunun örneği var…

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24 saat aralıksız Kuran'ı Kerim okunan yedi hilalli İslami otelinden devremülk yöntemiyle oda satan, Maldivler'de Ebu Eyyub el Ensari House adıyla villa satan, neticede 8.500 kişiyi dolandırmaktan tutuklanan Jet Fadıl “asıl ben mağdurum” dedi… Sonra da kendisine alacak davası açan kişiye, karşı alacak davası açtı, alacaklısı tarafından mağdur edildiğini söyleyerek, üste para istedi!

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Ankara'daki şehit cenazesinde Chp genel başkanı'nı linç ederek, diri diri yakarak öldürmeye çalıştılar, Kılıçdaroğlu'nun suratına yumruk atarak olayları başlatan herif, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, “haftada iki gün jandarmaya gidip imza vermek zorundayım, mahkeme beni mağdur etti” dedi.

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Soma'da daha fazla para hırsıyla 301 madencimizi katlettiler, maden ocağının sahibi, “ailece bütün sermayemizi bu ocağa yatırdık, bu olayda en çok biz mağduruz” dedi.

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Ermenek'te daha fazla para hırsıyla 18 madencimizi katlettiler, maden ocağının sahibi, “bu olayda devlet kusurlu, devletin ciddi hatası var, devlet bizi denetleyip uyarmalıydı, ben bu kazanın mağduruyum” dedi.

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Sakarya Hendek'te havayi fişek fabrikası patladı, 7 işçi hayatını kaybetti, fabrikanın sahibi, “ben saygın bir işadamıyım, Sakarya'nın değeriyim, evet binalarımız ruhsatsızdı ama, sanki her gün patlama oluyormuş gibi lanse ediliyor, burada en büyük mağdur benim” dedi.

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Ensar Vakfı'nın yurdunda 10 yaşındaki gariban erkek çocuklarına üç yıl boyunca tecavüz edildiği ortaya çıktı, Ensar Vakfı mahkemeye başvurdu, “mağduruz” dedi.

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Feto hayranı kadın, Akp yandaşı televizyona çıktı, komşularını topluca katledeceğini, ailece en az 50 kişiyi götüreceklerini, silahlarının hazır olduğunu, oturduğu sitede kimleri öldüreceklerine dair liste yaptığını açık açık anlattı, sonra hakim karşısına çıkarılınca “sunucunun ne demek istediğimi açması gerekirdi, konuşmam eksik kaldı, mağdur oldum, gerçek mağdur benim” dedi.

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Can Dündar'a İstanbul Adliyesi'nin önünde silahlı saldırıda bulunuldu, tetikçiyi azmettirmekten yargılanan sanık “ben bugün burada yargılanıyorsam, en az Can Dündar kadar mağdurum” dedi.

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Akp belediyesinde müdürken, Akp genel merkezine transfer edilen, bir yandan din-iman-rabia tweetleri atarken, beri yandan kumar fişleriyle, revü kızlarıyla, elinde kadehle jakuzide poz veren, lise terk ve henüz 20'li yaşlarında olmasına rağmen lüks sitede oturan, lüks otomobil koleksiyonu yapan, üstelik, hortum gibi kokain çektiği ortaya çıkan dindar nesilden arkadaş, “ben kokain çekerken benim videomu çeken kişi suç işlemiştir, ben bu olayda mağdurum” dedi.

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İnternetten kripto para satan Thodex'in sahibi, tokatladığı paralarla yurtdışına kaçtı, yurtdışından yazılı açıklama yaparak “ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır, mesnetsizdir, bu iftira kampanyasıyla mağdur edildim” dedi, ağabeyi gazetecilere konuştu, “kardeşim bizi de vurdu, ben de mağdurum” dedi, finans sorumlusu ifade verdi, “nişanlımın düğün için biriktirdiği parayı sisteme yatırmıştık, mağdur olduk” dedi, yazılımcısı ifade verdi, “kripto işi nasıl yapılır bilmiyorum, maaşımı alamadım, mağdurum” dedi.

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Küresel karaparacı Sezgin Baran Korkmaz'tan 10 milyon euro istediği öne sürülen ve bu telefon konuşması ortaya çıkan gazeteci Veyis Ateş, “Sezgin Baran Korkmaz mağdur edildiği için kendisiyle görüştüm, ben şöyle mağdur edildim böyle mağdur edildim dedi, mağduriyeti nedeniyle kendisine yardımcı olmaya çalıştım” dedi, Sezgin Baran Korkmaz televizyondaki bu yayına telefonla bağlandı, Veyis Ateş'e yalancı aşağılık herif dedi, Veyis Ateş mağdur oldu.

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Başka örnekler de yazacaktım ama, utandım gari.

Memleket için gecesini gündüzüne katan bu vatan sevdalısı insanları mağdur ettiğimiz için, milletçe yüzümüzün kızarması lazım yani.