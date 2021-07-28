Yusra Mardini.

Suriyeli.

Hıristiyan bir ailenin kızı olarak Şam'da dünyaya geldi.

Yüzücüydü.

Suriye milli takımındaydı.

2015 yılında, 17 yaşındayken ülkesinden kaçtı, 20 yaşındaki ablası Sarah'la birlikte mültecilerin arasına karışarak Türkiye'ye geçti, önce İstanbul'a geldi, orada kimlerle bağlantı kurdu bilmiyoruz, İzmir'e geldi, İzmir'den Ayvalık'a geldi, 18 kişilik kafileyle birlikte lastik bota bindirildi, Midilli adası'na geçmek üzere Ege denizi'ne açıldı, botun motoru yolda arıza yaptı, denizin ortasında mahsur kaldılar, Yusra ablasıyla birlikte denize atladı, botu dört saat çeke çeke Midilli'ye ulaştırmayı başardılar, Midilli'de karaya ayak basan bütün mülteciler Yunan askerlerinin kontrolündeki mülteci kampında esir hayatı yaşarken, Yusra'yla ablasını havada kaptılar, önce Avusturya'ya götürdüler, oradan Almanya'ya götürdüler, Berlin'e yerleştirdiler, ev verdiler, burs bağladılar, özel tercüman tahsis ettiler, Almanya'nın en ünlü yüzme kulüplerinden biri olan Wasserfreunde Spandau 04'te antrenmanlara başlattılar, Alman medyasında röportaj üstüne röportaj yaptılar, dünya çapında kahraman haline getirdiler, Alman devletinin insanlık örneği sergilediğini, savaştan kaçan mültecilere işte böyle muhteşem şekilde sahip çıktığını anlattılar, Yusra'nın mültecileri temsilen Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olmasını sağladılar, Almanya'nın en prestijli medya ödülünü, topluma örnek olan, rol model insanlara verilen Bambi Ödülü'nü takdim ettiler, hayat hikayesini The Swimmers adıyla Netflix dizisi yaptılar.

★

Yusra şu anda mültecileri temsilen Tokyo Olimpiyatları'nda!

★

Çünkü…

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, mülteci olimpiyat takımı kurdu.

Farklı farklı ülkelerden kaçan mülteci sporcular, tek ülke gibi, olimpiyat bayrağı altında mücadele ediyorlar.

Tarihte ilk kez 2016 Rio Olimpiyatı'na katılmışlardı, şimdi dünyadaki tüm mültecileri temsilen 2020 Tokyo Olimpiyatı'na katılıyorlar.

12 branşta 29 sporcuyla yeralıyorlar.

Yusra mesela, 100 metre kelebekte yarışacak.

★

Türkiye'de ne idüğü belirsiz 5.5 milyon Suriyeli var, dünyanın umurunda bile değil, sayın hükümetimizin çapsızlığı yüzünden demografik dinamit gibi memlekete yerleştirilen Suriyelilerin maddi/manevi bütün sıkıntısını Türk halkı çekiyor.

Almanya'da Yusra var, Alman hükümetinin yönetim başarısıyla, olimpiyatı takip eden bütün dünya Almanya'yı ayakta alkışlıyor, mültecilere sahip çıkan ülke olarak tebrik ediliyor!

★

Peki, sadece Yusra mı var mülteci olimpiyat takımında?

★

Abdullah Sediqi var.

Afgan.

Taekwondocu.

2017 yılında, İran'dan yürüye yürüye Türkiye'ye geçti, İzmir'e geldi, yine Ayvalık üzerinden botla Midilli adasına ulaştı, havada kaptılar, Belçika'ya götürdüler, ev verdiler, burs verdiler, antrenman ortamı sağladılar, Belçika medyasında parlattılar, “Türkiye'ye geçerken 12 saat aralıksız yürüdüm” dedi, kahraman ilan edildi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından mülteci takımına dahil edildi.

★

Türkiye'ye İran sınırından her gün, cebinde kimliği bile olmayan 1.500 civarında Afgan giriyor, tırlara dolduruyorlar, Niğde'ye Sivas'a İzmir'e Antalya'ya, memleketin dört bir yanına dağıtıyorlar, İstanbul Beykoz'da Çağlayan'da Afgan amele pazarları bile var, sayın hükümetimizin aymazlığı yüzünden Türkiye'ye sokulan Afgan mülteci sayısı bilinmiyor, bütün sıkıntısını Türk halkı çekiyor.

Belçika'da bir tek Abdullah Sediqi var, Belçika hükümetinin iletişim başarısıyla, olimpiyatı takip eden bütün dünya Belçika'yı alkışlıyor, mültecilere sahip çıkan ülke olarak tebrik ediliyor.

★

Ahmed Alikaj.

Suriyeli.

Türkiye üzerinden kaptılar, Almanya'da yaşıyor, olimpiyat mülteci takımı judocusu.

★

Masomah Zada.

Afgan.

Türkiye üzerinden kaptılar, Fransa'da yaşıyor, olimpiyat mülteci takımının kadın bisikletçisi.

★

Alaa Maso.

Suriyeli.

Türkiye üzerinden kaptılar, Almanya'da yaşıyor, olimpiyat mülteci takımı yüzücüsü.

★

Nigara Shaheen.

Afgan.

Rusya'da yaşıyor, olimpiyat mülteci takımının kadın judocusu.

★

Muna Dahouk.

Suriyeli.

Türkiye üzerinden kaptılar, Hollanda'da yaşıyor, olimpiyat mülteci takımının kadın judocusu.

★

Ahmad Baddredin Wais.

Suriyeli.

Türkiye üzerinden kaptılar, İsviçre'de yaşıyor, olimpiyat mülteci takımı bisikletçisi.

★

Aram Mahmoud.

Suriyeli.

Suriye milli takımındaydı, Türkiye üzerinden kaptılar, Hollanda'da yaşıyor, olimpiyat mülteci takımı badmintoncusu.

★

Sanda Aldass.

Suriye milli takımındaydı, Türkiye üzerinden kaptılar, Hollanda'da yaşıyor, olimpiyat mülteci takımının kadın judocusu.

★

Wael Shueb.

Suriyeli.

Türkiye üzerinden kaptılar, Almanya'da yaşıyor, olimpiyat mülteci takımı karatecisi.

★

Wessam Salamana.

Suriyeli.

Suriye milli takımındaydı, Türkiye üzerinden kaptılar, Almanya'da yaşıyor, olimpiyat mülteci takımı boksörü.

★

Çok açık şekilde görülüyor ki, Avrupa ülkelerinin istihbarat servisleri kuyumcu işi çalışıyor… Türkiye'ye geçen mülteciler arasındaki tek taş pırlantaları buluyorlar, sporcuyu, sanatçıyı, biliminsanını tereyağından kıl çeker gibi alıyorlar, gerisini bize bırakıyorlar!

★

Avusturya'nın sahip çıktığı Iraklı güreşçi var.

Aker Al-Obaidi.

Tokyo olimpiyatını takip eden bütün dünya, mülteci güreşçiye sahip çıkan Avusturya'yı alkışlıyor.

Hal böyleyken, Avusturya başbakanı ne diyor?

“Ülkelerinden kaçan mültecilerin Avrupa Birliği'ne gelmesi doğru değil, hastalıklı Taliban ideolojisini Avrupa'ya ithal etmek istemiyoruz, Afganistan'dan kaçan mülteciler için en güvenli bölge olarak Türkiye'yi görüyorum, Türkiye'ye sığınsınlar” diyor!

★

Yani, Avusturya başbakanı açıkça diyor ki… Mülteci milli sporcular varsa, işimize yarayacak eğitimli mülteciler varsa, onları biz alalım, cahil cühelayı, Taliban'la filan ilişkisi olanları Türkiye'ye kaktıralım!

★

Siyasal dinciler, emperyalizm maşası tarikatlar, şuursuz sömürge solcuları, yabancı fonlardan beslenen Amerikan kuklası ikinci cumhuriyetçiler ve satılık medyamız el ele verdiler… Türkiye'yi işte bu hale getirdiler.

★

Almanya'nın sahip çıktığı İranlı olimpik kanocu var, olimpik taekwondocu var, İngiltere'nin sahip çıktığı Kamerunlu olimpik atlet var, Hollanda'nın sahip çıktığı İranlı olimpik taekwondocu var, İsrail'in sahip çıktığı Sudanlı olimpik atlet, Eritreli olimpik atlet var.

★

Kendini dünya lideri zanneden sayın hükümetimiz yüzünden Türkiye'de sekiz milyon mülteci var, her 10 kişiden biri mülteci…

Ama, Tokyo Olimpiyatı'nı seyreden herkes, zavallı mültecilere sahip çıkıyorlar diye Almanya'yı Belçika'yı Fransa'yı Hollanda'yı alkışlıyor.

★

Dünya kerizlik olimpiyatı düzenlense, altın madalyayı kimseye kaptırmayız!