Uçan tabut

Akp'nin çıkardığı taşeron yasaları, maden işçilerini köle haline getirmişti, çalışma şartları insanlık dışıydı, facia geliyorum diye bağırıyordu, Tbmm'de araştırma önergesi verildi, özellikle “Soma'daki maden ocaklarının araştırılması” isteniyordu.

Bu önerge altı ay bekletildi, gündeme alınmadı.

Sonra da Akp oylarıyla reddedildi.

Ve, sadece 20 gün sonra Soma'da tarihimizin en ağır maden faciası yaşandı, 301 madencimiz göz göze göre katledildi.

Araştırma önergesi kabul edilseydi, bu hayati soruna Meclis tarafından el konulsaydı, Soma'da facia olur muydu?

★

2015 yılıydı, seçime sadece iki gün vardı, Diyarbakır'da seçim mitinginde bomba patladı, 5 kişi öldü, 400 kişi yaralandı.

Bir ay sonra, Şanlıurfa Suruç'ta sosyalist gençlik derneklerinin basın açıklaması sırasında bomba patladı, 34 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Birbiriyle bağlantılı olduğu, Işid kökenli olduğu barizdi.

Tbmm'de araştırma önergesi verildi.

Akp oylarıyla reddedildi.

Ve, üç ay sonra, Ankara Garı kavşağında, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla miting düzenlenirken, tarihimizin en ağır terör saldırısı yaşandı, 109 kişi hayatını kaybetti, 500 kişi yaralandı.

Araştırma önergesi kabul edilseydi, bu ölümcül soruna Meclis tarafından el konulsaydı, Gar faciası olur muydu?

★

Atatük Havalimanı'na silahlı-bombalı intihar saldırısı düzenlendi, 45 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı.

Tbmm'de araştırma önergesi verildi.

Akp oylarıyla reddedildi.

★

Kobani olayları yaşandı.

Tbmm'de araştırma önergesi verildi.

Akp oylarıyla reddedildi.

★

Binali Yıldırım'ın adıyla gündeme gelen “vergi cennetlerindeki gizli banka hesapları”nın açığa çıkarılması için araştırma önergesi verildi, Akp oylarıyla reddedildi.

★

Man adası'na alengirli para transferlerinin ortaya çıkarılması için araştırma önerge verildi, Akp oylarıyla reddedildi.

★

Feto'nun siyasi ayağının ortaya çıkarılması için araştırma önergesi verildi, Akp oylarıyla reddedildi.

★

Çorlu'da tren devrildi, 25 insanımız öldü, 300'den fazla insanımız yaralandı, toplu cinayetten farksızdı, raylar çamaşır ipi gibi havada asılı duruyordu, altında toprak yoktu, çünkü kontrol eden yoktu, kontrol etmesi gereken işçileri işten çıkarmışlardı, bir ay önce yapılması gereken bakım onarım ihalesini iptal etmişlerdi, bu toplu cinayetteki ihmallerin ortaya çıkarılması için Tbmm'de araştırma önergesi verildi, Akp oylarıyla reddedildi.

Beş ay sonra… Ankara'dan çıkan hızlı tren, karşı yönden gelen kılavuz lokomotifle kafa kafaya çarpıştı, 9 insanımız hayatını kaybetti, 80'den fazla insanımız yaralandı, cinayetten farksızdı, çünkü, seçim şovu yapmak için, oy toplamak için, tren hattını eksiklerini tamamlamadan, sinyalizasyonu bile olmadan açmışlardı.

Araştırma önergesi kabul edilseydi, Çorlu faciasındaki ihmallere Meclis tarafından el konulsaydı, Ankara'daki facia olur muydu?

★

Telekom'u Lübnanlıya verdiler.

Karanlık bir alışverişti.

Tbmm'de bir, iki, üç, dört defa araştırma önergesi verildi.

Türk milletinin malı olan Türk Telekom'un hortumlandığına, çökertildiğine, malının mülkünün çarçur edildiğine dikkat çekildi, Tbmm'nin bu konuya mutlaka el koyması istendi.

Akp oylarıyla reddedildi.

Neticede… Lübnanlı, ödemesi gereken parayı ödemedi, vergisini ödemedi, üstüne 5 milyar dolar borçlandırdı, Türk Telekom'un malını mülkünü, kablolarına varıncaya kadar sattı, 15 milyar dolar hortumladı, devlete geri yıktı, kaçtı.

Araştırma önergesi kabul edilseydi, Telekom'da yaşanan vurguna Meclis tarafından el konulsaydı, böyle mi olurdu?

★

Uyuşturucunun gençler arasında yaygınlaşması hakkında araştırma önergesi verildi, Akp oylarıyla reddedildi.

Ensar vakfı'nın yurdunda erkek çocuklarına tecavüz edildiği ortaya çıktı, kontrolsüz tarikat yuvalarında çocuk istismarına yönelik araştırma önergesi verildi, Akp oylarıyla reddedildi.

Kadın cinayetlerinin önlenmesi, kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi ve gerçek rakamların ortaya çıkarılması için araştırma önergesi verildi, Akp oylarıyla reddedildi.

Bir insan… Gençlerin uyuşturucu kullanmasını engellemeye, çocukların istismar edilmesini önlemeye, kadınların öldürülmesini durdurmaya niye hayır der?

★

Orman yangınlarını önlemek için, daha erken müdahale için neler yapabiliriz diye araştırma önergesi verildi, Akp oylarıyla reddedildi.

★

Emeklilikte yaşa takılanlar'ın sorunlarına çözüm bulabilmek için araştırma önergesi verildi, Akp oylarıyla reddedildi.

★

Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, istihdam imkanlarını arttırmak için araştırma önergesi verildi, Akp oylarıyla reddedildi.

★

Pkk tarafından kaçırılan askerlerimiz ve polislerimiz hakkında, aileleriyle birlikte altı defa soru önergesi verildi, kurtarılmaları için neler yapıldığı soruldu, kurtarma çalışmalarının belirlenmesi için araştırma önergesi verildi, cevap bile verilmedi.

Kaçırılan askerlerimiz ve polislerimiz Gara'da şehit edildi.

Önergeler kabul edilseydi, bu talihsiz çocuklarımızın durumuna Meclis tarafından el konulsaydı, en azından bir şansları olmaz mıydı?

★

2017 yılıydı, Cougar tipi askeri helikopter, Şırnak'ta düştü, biri tümgeneral 13 askerimiz şehit oldu.

Tbmm'de araştırma önergesi verildi, aynı tip helikopterin 2003 yılında Isparta'da benzer bir sebeple düştüğü hatırlatıldı, “böyle bir kazanın tekrar yaşanmaması için” teknik imkanlarının ve eksikliklerinin mutlaka araştırılması istendi.

Cougar tipi helikopterlerin denizde arama kurtarma için üretildiğini, bu yüzden silah taşımaya bile müsait olmadığını, hava yoğunluğunun azaldığı yüksek rakımlı coğrafyalarda yetersiz olduğunu herkes biliyordu.

Gündeme bile alınmadı.

Cevap bile verilmedi.

Dört yıl sonra, Cougar tipi askeri helikopter, Bitlis'te düştü, biri korgeneral 11 askerimiz şehit oldu.

Araştırma önergesi kabul edilseydi, Şırnak'taki kazaya Meclis tarafından el konulsaydı, Bitlis'teki kaza olur muydu?

★

Sorunları kapat.

Üstünü ört.

Milletin vicdanını kanatan ne varsa, halının altına süpür.

Sonra, üzgün maskesi tak…

Acımız büyük ayaklarıyla, musalla başında kameralara poz ver.