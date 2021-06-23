Gözlerimden zorunlu ameliyatım vesilesiyle sağlık dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ederim, yarın beraberiz.. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"yazarlar-Yu0131lmaz u00d6zdil","pageIdentifier":6500936}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/yilmaz-ozdil/yarin-beraberiz-6500936');var aip2_pageCategory = "yazarlar-Yılmaz Özdil";aip2('newsArticle', {"identifier":6500936,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/yilmaz-ozdil/yarin-beraberiz-6500936/","headline":"Yaru0131n beraberiz","articleBody":"","articleSection":"Yu0131lmaz u00d6zdil","keywords":"["Sa\\u011fl\\u0131k","Y\\u0131lmaz \\u00d6zdil"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/06/23/iecrop/yilmaz-ozdil-son-1_16_9_1624426692.jpg","author":"u0130smail u015eahin","columnist":"Yu0131lmaz u00d6zdil","datePublished":"2021-06-23 08:41:52","dateModified":"2021-06-23 09:22:13","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":135}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/yilmaz-ozdil/yarin-beraberiz-6500936/');