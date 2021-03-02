Yerli ve milli gafam’ız…

Cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi diye bir kurumumuz var.

Siber güvenlik, yapay zeka gibi bilgi teknolojileriyle uğraşıyor.

Bu kurumun başkanı olan arkadaş, asrın liderimizin “dünya beşten büyüktür” vizyonundan ilham alarak, vizyoner bir açıklama yaptı.

“Dünya beşten büyüktür, dünya gafam'dan büyüktür, bu gafam'ın yerli ve milli muadillerini yapmalıyız” dedi.

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Gafam dediği…

Google

Amazon

Facebook

Apple

Microsoft'un başharfleri.

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Google'ı kurduklarında Larry Page ve Sergey Brin henüz 25 yaşındaydılar.

Jeff Bezos, Amazon'u kurduğunda sadece 30'undaydı, Princeton'dan mezuniyet konuşmasında “insanlık uzayda koloni kuracak, bütün insanları yeryüzünden çıkartıp, dünyanın komple milli parka dönüştüğünü görmek istiyorum” dediğinde, 21 yaşındaydı.

Mark Zuckerberg, daha üniversite öğrencisiyken Facebook'u kurduğunda 19 yaşındaydı.

Apple'ı kurduklarında Steve Jobs henüz 21 yaşındaydı, ortağı Steve Wozniak sadece 26 yaşındaydı.

Microsoft'u kurduklarında Bill Gates 20 yaşındaydı, ortağı Paul Allen ise 22 yaşındaydı.

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Gafam'ı icat edenlerin yaş ortalaması 23.

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Türkiye'de bu yaş grubu gençlerimiz işsiz geziyor.

Üniversitede okuyanlarına terörist deniyor.

Zorla iş bulanlara da anca boğaz tokluğuna asgari ücret veriliyor.

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Elon Musk, uzay taşımacılık şirketi SpaceX'i kurduğunda 29 yaşındaydı.

Jack Dorsey, Twitter'ı kurduğunda 30 yaşındaydı.

Instagram'ı kurduklarında Kevin Systrom 27 yaşındaydı, ortağı Mike Krieger henüz 24 yaşındaydı.

Yahoo'yu kurduklarında Jarry Yang 26 yaşındaydı, David Filo 27 yaşındaydı.

YouTube'u kurduklarında Steve Chen 27, Chad Hurley 26, Jawed Karim 25 yaşındaydı.

Pinterest'i kurduklarında Ben Silbermann ve Evan Sharp henüz 27 yaşındaydılar.

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Türkiye'de bu yaş grubunda yeralan gençlerimiz “iş bulma umudumuzu yitirdik” dedikleri için, Tüik tarafından işsiz bile sayılmıyorlar.

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Google'ın parasını CFO olarak bir kadın yönetiyor, Ruth Porat.

1 milyon 300 bin kişinin çalıştığı Amazon'un insan kaynaklarını bir kadın yönetiyor, Beth Galetti.

Facebook'u bir kadın yönetiyor, Sherly Sandberg.

Apple'ın dünyadaki tüm mağazalarını bir kadın yönetiyor, Angela Ahrendts.

Microsoft'un parasını bir kadın yönetiyor, Amy Hood.

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Gafam'ı kadınlar yönetiyor…

Türkiye'yi “kadın erkek eşitliği fıtrata ters” diyen zihniyet yönetiyor.

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Netice?

Dünya beşten büyüktür diyorlar…

Türkiye'de devlete ve özel sektöre ait şirketlerin tamamını topluyorsun, gafam'ın beşte biri etmiyor!

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Gafam'ız çalışsaydı…

Böyle mi olurdu?