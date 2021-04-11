1 mercedese 1 milyon pide

11.500.000 TL olacaktı… Hadi yine iyisiniz bizi 19 yıldır ‘idare edenler'in ‘sıfır' atmadaki dirayeti sayesinde sadece 11.5 lirada kaldı!

AKP, 2002 yılında başa geldiğinde 1 kilosu 1 milyon 600 bin liraydı. 2005'te paramızdan 6 sıfırı atıp rahatladık. Kilosu 2 milyon lira yerine sadece 2 Yeni Türk Lirası oldu. 3 lira, 5 lira, 7 lira, 9 lira derken bu yıl kilosu 11.5 lira… Tabi onu kimse 11.5 lira vererek 1 kilo almıyor.

Nefislerin tutulduğu, nefeslerin irade koktuğu, mahya, akşam ezanı, top gümbürtüsü tek bir zeytin, alabilirsen hurma ve sofraların olmazsa olmazı, Ramazan ayının her akşam açan mis kokulu sıcacık çiçeği pide… Neredeyse mübarektir en kıymetli ayda bizim için.

Fakat mübareğe, bu mübarek iktidar döneminde gelen zam işte böyle. Kilosu eski parayla 1 milyon 600 bin liradan (1 lira 60 kuruş) 11 milyon 500 bin liraya (11.5 lira) fırlamış! Hesabı kuvvetli olan artış yüzdesini hesaplasın.

Eskiden iki kişiye bir pide denirdi. Dört kişiyse aile, koltuk altında en az iki pide gelirdi eve. Sıkıysa şimdi al 365 gramı 4 lira oldu… İki tane alsan 8 lira. Ancak unutma, iftarı olduğu gibi işin bir de sahuru var. Yetmez 2 pide. Hele işsizsen şu dönemde, üstüne kısa çalışma ödeneğini de kestiler… Başka bir şey yeme, ikişerden sadece pideye 240 lira ayırman lazım Ramazan'da. Üzgünüm ama, senin için pide eski bir anı artık fırın vitrininde.

Diyeceksin ki, kardeşim her şeyin fiyatı artıyor pidenin fiyatı yerinde mi sayacak?

Olup bitene, kafana düşene, düşecek olana, düşürüldüğün haline bu denli alışıp normalleştirdiysen diyecek bir lafım olamaz. Fakat, yine de cevap vereyim.

Diyanet'in her yıl büyük bir işmiş gibi açıkladığı ‘insanı kabir azabından kurtaran mucize' yani fitre rakamına bak. Mini mini minnacık… 2002'de 3 milyon lira (3 TL)… Aradan 19 yıl geçmiş bugün 7 pide parası… Fakir fukara, garip greba için fitre yıllar yılı ‘pul' olarak kalabiliyorsa, ‘büyük devletimiz' bir zahmet mübarek ramazanlarda pide için de aynı muameleyi yapsın. Desteklesin fırıncıyı 30 gün, şu mübarek günlerde pide tadı ağızlarda kalsın.

“Kaynak nerede” dediğini duyar gibiyim. Merak ettiğin şeye bak. Zaten bunu yapıyor yıllardır! Çok deneyimli bir devletimiz var bu konuda. Köprüyü yapanı destekliyor, havaalanı yapanı destekliyor, otoyolu yapanı destekliyor pideciye mi bulamayacak para.

Yeter ki yapmak iste, kaynak çok! Fıtratında var, Ramazan denince ilk akla gelen diyanet işleri… Başkanı için Cumhurbaşkanı 4 milyon liralık zırhlı makam aracı tahsis etti mesala… 4'er liradan 1 milyon pide alınır onunla! Al sana kaynak… Üstelik bizim makam aracı kaynağından oluşan şellalelerimiz var. Bozdur bozdur harca.

Kaynak nerede demeden ‘çılgın kanal projesi' açıklayan, istense de istenmese de yapılacağını ilan eden yöneticilerimizden, vatandaş için de ‘pide çılgınlığı' beklemek çok mu…

Yoksa yöneticilerimiz vatandaşın pide hayaline bile yetişemeyecek durumda mı?

Birden aklıma geldi… İster misin, bu pide hesabını yanlış anlayıp 1 milyon pide yerine 1 milyon pide fiyatına yeni bir makam aracı daha alsınlar…