Esnaf… Anadolu için sadece bir mesleki tanım değil, çok daha değerli.

O yüzden altın bileziktir.

Mesela esnaf, şimdilerde azalsa da uygulamalı okul demektir. Okuma olanağı bulamayan (hoş okuyanların bir değil, iki üniversite bitirenlerin durumu da ortada ya) gençler için moda deyimle kariyer planlamasıdır.

Geçen yılın ağustos ayında açıklanan rakamlara göre toplam esnaf sayısı 1 milyon 953 bin 120… Aynı yıl öğretmen sayımız ise 1 milyon 117 bin 686. Atanmayanlar hariç, milli eğitimin kadrosundan 800 bin fazla…

Sonra, hastalık çıktı.

O her köşedeki okullar bırak çırak yetiştirmeyi, rızkını çıkaramaz hale geldi. Yan komşu esnaf da siftah yapmadı, karşı komşu da.

Bazıları duyunca devlet büyüklerinden müjdeyi(!) koşup bankadan aldı üç beş bin lira krediyi. Taşıma suyla dönmedi değirmen. Üstelik, kredinin de geri ödemesi geldi.

İstanbul'dan Adıyaman'a, Kars'tan Trabzon'a, Antalya'dan Rize'ye kadar her yanda aynıydı durum. Ticaret Bakanlığı son durumu ilan etti… 2020 yılında 99 bin 588 esnaf dükkanına kilit vurdu.

Esnaf yandım dedikçe, hükümet sabır diledi.

Netice?

Eskişehir'den, merkez ilçesi Odunpazarı Belediyesi'nden geldi.

Belediye başkanı uzman ekibiyle kafa yordu, siftah bile yapamayan, evine ekmek götüremeyen esnaf için bir şey yaptı. Esnaf Market'i açtı! Daha yeni, ocak ayının sonunda.

Tahmininiz, ‘iyi işte esnaf hesaplı alış veriş yapar' ise yanıldınız.

Esnaf bedava alıyor yağı, unu, şekeri!

Güzel ama acı…

Güzel, belediyenin hizmeti şahane, düşünceli, insani.

Acı, düne kadar dara düşene veresiye ile koltuk çıkan esnafın hali.

Odunpazarı Belediyesi'nin uzmanlarından aldığım bilgiye göre Esnaf Market şöyle çalışıyor.

Esnaf, önce bağlı olduğu oda ile temasa geçiyor. Başvurular belediyeye gönderiliyor. Belediye, kurulan ekiplerle başvuru sahibinin durumunun sahiciliğini araştırıyor. Onaylarsa, başvuran esnafa kredi kartı gibi bir kart veriliyor. Bu karta, o esnafın ailevi durumu gözetilerek belirli miktarda yükleme yapılıyor. Esnaf, markete geliyor ihtiyacı ne ise onu alıyor. Poşetlerde yazı çizi, nal gibi belediye çıkartması yok. Torbasını doldurup, sanki dükkanından dönerken alış veriş yapmış gibi evine gidiyor.

Yangın yerine dönen Türkiye'den hoş bir haber değil mi?

İnsanın dili varmıyor ama, değil…

Çünkü, iki milyon esnaflı memleketimizin küçük bir örneği Odunpazarı. Üstelik, gelişmiş bir kentin göbeğinde. Ve bu ilçede, “Evime ekmek götüremiyorum” diyen, sözü araştırılıp kanıtlandığı için Esnaf Market'e başvurusu kabul edilenlerin sayısı kaç biliyor musun?

Yazı ile bin beş yüz…

Abartılı bulmadan önce, düşün.