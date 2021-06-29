AKP’nin 15 yılında diplomalı dip yaptı!

15 yıl önceydi, 2006… Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı:

Okur yazar olmayanlar arasında yoksulluk oranı yüzde 41.4.

Bir okul bitirmeyenlerde yoksulluk oranı yüzde 36.7.

Lise altı eğitim alanlar arasında yoksulluk oranı yüzde 21.2.

Lise ve dengi okul eğitimi alanlarda yoksulluk oranı yüzde 9.7.

Yüksek öğrenim görmüşlerde yoksulluk oranı yüzde 1.3.

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Aradan 15 yıl, yeni yapılan köprülerin altından da çok sular akmıştı ki, TÜİK yeni tabloyu açıkladı:

Okur yazar olmayanlar arasında yoksulluk oranı yüzde 35.8.

Bir okul bitirmeyenlerde yoksulluk oranı yüzde 35.7.

Lise altı eğitim alanlar arasında yoksulluk oranı yüzde 21.2.

Lise ve dengi okul eğitimi alanlarda yoksulluk oranı yüzde 12.9

Yüksek öğrenim görmüşlerde yoksulluk oranı yüzde 5.1.

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2006'da yüzde 1.3, 2010'da yüzde 1.8, 2015'te yüzde 2.7 ve 2020'de yüzde 5.1…

Bu ne demek? Türkiye'nin okumuş kesiminde yani üniversite bitirmiş insanları arasında yoksulluk oranı 15 yılda yüzde 280 arttı demek!

Sadece üniversite mezunları mı yoksullaşmış? Hayır…

Eğitim merdiveninde onların hemen altında olan lise ve dengi bir okuldan diploma alanlar da fakirleşmiş. Lise ve altı eğitim alanlar yerinde saymış, durumları aynı kalmış. Bir okula gidip bitiremeyenler 15 yılda azıcık iyileşirken, sıçramanın tillahını okur yazar olmayan kesim yapmış. Bu kesimdeki yoksulluk oranı 2006'da yüzde 41.4 iken 2020'de bu oran 35.8'e inmiş.

81 ilde, hatta bazı ilçelerde bile üniversiteler açmakla övünen iktidar döneminde bu okulları bitirip ellerine diploma alan gençlerimizi böyle bir tablo bekliyor. Ben, TÜİK'in yalancısıyım!

İşin özeti üniversite eğitimini memleketin ayağına getiren AKP iktidarı döneminde okumuş yazmışlar arasında yoksulluk 5.1 artarken, okumamışlar arasında yüzde 5.6 azalmış!

Neden acaba? İktidardakilere sorsan suçlusu CEHAPE zihniyeti der çıkar da, durum gayet açık. Eğitim yerlerde!

Okul kurmak, üniversite açmak demek yeni bir bina, atama bir rektor ve tabeladan ibaret olamaz. Üniversiteleri boyacı küpü gibi kullanıp aynı renge boyamaya kalkarsan ülkenin gençlerini, emekler işte böyle heba olur.

Anlayın artık; eğitimde kapıdan biat girerse kaliteli eğitim pencereden kaçar…

Görmeniz için daha ne desin size rakamlar? Hem kalite hem eğitim kaçıp gitmiş işte!

İş bina ile çözülse, bu millet adaleti mumla arar mı hiç görkemli adliye saraylarında?

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Muhteşem bir örnek var önümüzde! Günlerdir konuştuğumuz Sezgin Baran Korkmaz…

Okumayan, diploması olmayan, ayakkabı boyacılığı, bulaşıkçılık yaptığını, dönercide çalışırken müşterilerden artan dönerleri pazarda satarak holding patronu olduğunu daha dün onu çok seven gazetecilere ballandıra ballandıra anlatıyor, boya sandığında pozlar veriyordu. Bugün onun dağıt dağıt bitmeyen milyarlarına, çökülen şirketlerine, taksi gibi kullanılan uçaklarına bakılırsa memleketteki eğitimin neredeeen nereye geldiği daha net anlaşılıyor.

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Hafta sonu yüzbinlerce gencimiz üniversite hayali ve azmi ile sınavda ter döktü. Umarım emeklerinin karşılığını alırlar. Moral bozmak istemem ama ‘diploma alanların' geldiği durum maalesef bu!

Tersine işliyor bizde sistem! Okuyan kuru diploma, okumayan ise bol para kazanıyor!