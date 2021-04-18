Bilekteki utanç İsrail malı çıktı

2013 yılında başlayan uygulama gereği bugüne kadar İsrail'den aldık hep. Uydular aracılığı ile izleme altyapısını da İsrail sağladı.

Savunma Teknolojileri AŞ ana yükleniciliğinde Mahrek Teknoloji ile Ortem firmaları açılan ihaleyi kazandı. Yerli ve de millisini üretecekler. Sanayi ve Teknoloji Bakanı geçen yıl şöyle anlattı projeyi: “Türk malı olacak, Eylül ayında ilk ürünler teslim edilecek. Ekim'de de yabancıdan yerliye geçiş olacak. Bu sayede 20 milyon lira memlekette kalacak…”

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“İmalı darbe” hadisesi ile suçlanan 104 emekli amiral hakkında Cumhuriyet savcıları soruşturma başlattı anında. Amirallerin evleri didik didik arandı, aranıyor. Şeref madalyaları ile üstün hizmet nişanlarına dokunamadılar ama telefonlarına, bilgisayarlarına el koydular, ayaklarına kelepçe vurdular… Devlet, tüm kurumlarıyla gereğini yapıyor! Bu işler ‘zevzeklik' kaldırmaz çünkü…

104 emekli amiralin en genci 67 yaşında! Ali Yüksel Önel 81, Işık Biren 88 yaşında… Darbe yapacaklarına inanmamızı bekledikleri insanların yaş ortalaması 78… “Bacağımdaki şeyin utancı bana ait değil” diyen Atilla Kıyat mesela, 1999'da emekli olduğunda dünyaya gelmiş bir bebek, artık 22 yaşında…

Allahtan, çoğu FETÖ kumpaslarını yaşadı fena halde alışık bu işlere. Evinin aranmasına, kelepçeye, gözaltılara, cezaevlerine ve kalabalıklar içinde yalnızlık çekmelere…

Üzülüyorum… Ama yanlış anlaşılmasın, amirallere değil. Onlara üzüntüleri yaşatanlara! Bu dünyadaki en ağır ceza vicdan azabıdır çünkü…

Vicdan micdan bugünlerde boş işler gerçi de, ben başka bir konuyu araştırdım ve öğrenince kırıldım doğrusu! Biliyorum, 104 amiral ve yaşananları içine sindiremeyenleri de kıracak bu haber.

Atilla Kıyat'ın ayak bileğine dahil yaşlı başlı 14 emekli amirale takılan ve belki de diğerlerine de yakında takılacak olan elektronik kelepçeler İsrail malı çıktı!

Yerlisi ve millisini üretmek için ihale açıldı. Firmalar çalışmaya başladı. Fakat, nedenini öğrenemedim söz verilen iki ayrı tarihe de yetişemedi teslimat…

Güzel haberdi. Dışa, İsrail'e bağımlılıktan Eylül ayında kurtulacaktık. Teknoloji Bakanı öyle demişti. Geçen yıl farklı bir tarih de İçişleri Bakanı verdi: “Ocak 2021'den itibaren yerli ve milli elektronik kelepçeler kullanılacak.”

Eylül, ekim, yeni yılın ocak ayı geçti, şubat ve mart bitti. Nisan'ı da yarıladık, milli kelepçemizin üretimi bitmedi. Teslimata dair tek bir haber yok. Yerlisi yetişmediyse, amirallerin ayak bileklerine takılanlar yüzde yüz İsrail malı. Onları izleyip, evden çıkmaları halinde polisi ‘kaçıyorlaaar' diye alarma geçirecek uydu alt yapı sistemi de hala İsrail'in…

Beni üzen bu haber onları derinden yaralayacak. İsrail yapımı elektronik kelepçeli emekli amiraller çünkü, taa Amiral Vural Bayazıt'tan bu yana, FETÖ kumpası ile 41 ay Silivri'de zindanda tutup kanser edilen Türk Donanması'nın yıldızı rahmetli Amiral Özden Örnek'le birlikte Atatürk'ün vasiyeti MİLGEM (Milli Gemi Projesi) için çalıştılar… Bugün Türkiye ‘yerli ve milli' savaş gemilerini yapan dünyadaki 14 ülkeden biriyse işte o yerli ve milli denizciler yüzünden!

Demem o ki, keşke sözünüzde durup yetiştirseydiniz yerli ve milli kelepçeyi. Böylelikle, ‘van minüt' yerine ‘bir dakika' derdik olup biteni anlamak için.