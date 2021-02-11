Bir Bebek Patlaması Kuşağı’ndan Z Kuşağı yazısı

76 yaşından büyüklere Sessiz Kuşak, 58 yaşından büyüklere Bebek Patlaması Kuşağı, 40 yaşından büyüklere X Kuşağı, 25 yaşından büyüklere Y Kuşağı, 24 yaşından küçüklerin tamamına da Z Kuşağı deniyormuş.

Son zamanlarda herkesin dilinde Z Kuşağı… Bu ani merakın nedeni ise tamamen duygusal!

Genel seçimler zamanında, yani, 2023 yılında yapılırsa en az 7 milyon Z Kuşağı ilk kez oy kullanacak. Başta iktidar ve diğer partiler memleketin en genç kuşağının oylarını kapmanın derdine düştü. Seçim sonucu, pardon 50+1 için harflerin bittiği yerdeyiz, Z'deyiz çünkü.

Bu kuşaktakiler kimine göre, ‘mal ergen ve cahil', kimine göre teknoloji ile iç içe, yaşadıkları çağı derinden hisseden cin gibi bireylermiş. Kuşaklar ve aralarındaki farklar konusunda sayısız kitap, araştırma var. Mühim konu yani.

Memleketimi yıllardır yöneten iktidar mesela, bu gıcır gıcır kuşağa ne diyecek, oylarını nasıl isteyecek? Bilemem… Bildiğim şey, çoğunluğu oylarını onlara verirse ne denmeyeceği: Terörist!

Dünün elinden telefon düşmeyen çocukları, seçim vaktinde vatan için sandık başına giden seçmen haline gelecek. Gelirken de sorular soracak. Hatta başladılar bile. Çünkü, çantada keklik olarak görülen Z Kuşağı, olup biteni dün ak dediğine, bugün kara diyenlerin aksine tazecik harddisklerine kazıyor.

Kazıyorlarmış. Dünyada ve Türkiye'de yapılan çalışmalar Z Kuşağı'nın ilgisiz gibi görünseler de çevrelerinde olup bitenle son kırıntısına kadar ilgili olduklarını anlatıyor. Yani kül yutmazlar!

Telefonun akıllısını da biliyorlar, dünyanın bilmem neresinde çıkan yeni bir oyununu da takip ediyorlar. Sosyal medyada da varlar, parklarda, sahillerde, meydanlarda da. Senin gibi her gün okula bile gitmeden bir yıldır öğreniyorlar, okuyorlar, öğrendikleriyle üniversite sınavına girecekler, lise sınavına girecekler.

Şucu, bucu diye ufak parçalara da ayrılmazlar. Öyle türbanlı türbansız da diyemezsin artık. Vız gelir tırıs gider. Can ciğer kuzu sarmasıdırlar. Takılmazlar. Git bak örneğin Kadıköy'e, Beşiktaş Çarşısı'na…

Boğaziçili dersin en çok ya da imam hatipli. Allah seni inandırsın bu bile sıfır. Umurlarında olmaz. Severler birbirlerini. Öyle oyuna dalmış sanma onları. İki, hatta üç işi bile aynı anda yapabilirler. Görüyorlar gerçeği. Çoktan öğrendiler asıl kopuşun, eşitsizlik ve adaletsizlikle geldiğini.

Şimdi küçükler, oyun moyun gidiyor gibi. Öyle değil elbet. Dış seslerin tümü beyinlerine yerleşiyor. Ne konuşuluyor mesela son yıllarda?

Yanındaki iki elemanı çıkarmak zorunda kalan, kirayı ödeyemeyen, vergiye yetemeyen esnaf babası ne konuşuyor, ağabeyi, ablası? Komşunun iki üniversite bitiren ve bir yıldır işsiz yakışıklı oğlu ne alemde. O iki üniversite bitirmiş işsiz, ben lisedeyim. Üniversite kazanacağım, bitecek. Eee.. Demiyor mu sanırsın.

Aslında bu eee'ler Z Kuşağı'nın ve iktidarı, muhalefeti herkes için en zor sorusu. Eee derse Z Kuşağı, ne yapacaksınız hanımlar beyler? Ne yapacağız?

İş, aş, Haydar Baş cinsinden bir söylemi aklınızdan bile geçirmeyin. Kulaklarında daima kulaklık, müziğin sesini açıverirler, bağırıp durursunuz. Şu tabloyu, iki parmak hareketiyle telefonlarının ekranına indirirler. “NE İŞİ, HANGİ İŞ” DERLER, BAŞINIZ DÖNER

15-19 yaşındaki 497 bin kişi iş arıyor

20-24 yaşındaki 1 milyon 10 bin kişi iş arıyor

25-29 yaşındaki 748 bin kişi iş arıyor

30-34 yaşındaki 567 bin kişi iş arıyor

35-39 yaşındaki 492 bin kişi iş arıyor

40-44 yaşındaki 413 bin kişi iş arıyor

45-49 yaşındaki 368 bin kişi iş arıyor

50-54 yaşındaki 246 bin kişi iş arıyor

60-64 yaşındaki 77 bin kişi iş arıyor

65 yaş ve üstü 34 bin kişi sokağa çıkmaları yasak ama iş arıyor!

Z Kuşağı'nın oylarının peşine düşenlere hizmetimiz olsun. Güzide kurum, TÜİK var. Rakamlar konusunda pek maharetli. Dünyada belki de ilk, yaşayan tüm kuşakları bir araya getirip hem araştırmacılara sonsuz alan açmış, hem de seçime hazırlanan partilere yol göstermiş. Takdir ediyoruz!

2020 istihdam raporu seçime 3 yıl kala, internet sitesinde yayımlandı, erişime açık. Detaya gerek yok. Rapordaki şu başlık yetip artıyor: 15-64 YAŞ GRUBUNDA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 12.9…

Beyninde kazılı değil mi sanıyorsunuz Z Kuşağı insanının bu durum! Dedesi yaşındaki de işsiz, babası yaşındaki de. Ağabeyi yaşındaki de işsiz, kendi geleceği de…

Aynı raporda, rahmetli Barış Manço tarzı bir bölüm var. 7'den 77'ye… Z, Y, X, Bebek Patlaması ve Sessiz Kuşak'lar hepsi aynı yerde: KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 32.2…

TÜİK raporlarında sevindirici bölümler de var. 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısı 720 bin olmuş mesela… Sevinmelere doyamayacaksınız, bunlar arasında “5” yaşında çocuk gözlenmemiş! 5 yok, ama 6 yok demiyor TÜİK…

Ha, bu arada 5'ler ve 6'lar da Z Kuşağı. Ne yazık, 2023'te sandığa gidemeyecekler. Bir dahakine artık.