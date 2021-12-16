PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

‘Biz geldik 1 lira oldu’ lafı tarih oldu!

Roma İmparatoru Vespasianus, umumi tuvaletlerden toplanan idrarı vergilendirip Roma'ya eşek yüküyle para kazandırmıştı! O zamanlar, amonyak içeriği nedeniyle idrar temizlik işlerinde kullanılıyordu.

Romalı zenginlerin iğrenç bulduğu idrar vergisine imparatorun oğlu Titus bile sinirlenip, babasını suçlayınca; imparator ilk taksitte aldığı paraların bir kısmını oğlunun burnuna dayayıp, “Bak bakalım kokuyor mu, idrardan elde edildi” diyerek ‘ekonomi dersi' vermişti!

İnsanlığın paralı umumi tuvalet geçmişi çok eskilere dayanıyor yani…

Sonra… 1851'de Londra'da düzenlenen ve dünyanın her köşesinden binlerce kişinin katıldığı Büyük Fuar sırasında uyanık tesisatçı George Jennings buraya paralı bir tuvalet kurdu. Tuvalet, 827 bin 280 kez ziyaret edilince tesisatçı köşeyi döndü. Para basan helayı görenler benzerini kendi ülkelerinde yapmaya başladı.

Efes Antik Kenti'nin en fazla ilgi çeken bölümü tiyatrosu, kütüphanesi ya da yamaç evleri değil mesela… Dünyanın en iyi korunmuş umumi tuvaleti! Yerlisi yersizi turistler ilk oraya koşup, fotoğraf çektiriyor.

Umumi hela ‘kullanılmasa' bile hala para basıyor…

Tokat'ta tarihi Sulusokak'ta bulunan ve ‘Sık Dişini Helası' olarak bilinen Osmanlı'dan kalma umumi tuvaleti, kadir kıymet bilen bir millet olduğumuz için restore edip ‘müze' yaptık.

Siyasetimizde de müstesna bir yeri var. Valiler, bakanlar, milletvekilleri kırmızı kurdele kesip helaları törenle hizmete açtı.

Nevşehir'de balon turlarına katılan turistler ihtiyaç gidermek için dağ bayır koşuyordu, nihayet bir firma tuvalet yaptırdı bölgeye. Dönemin valisi konuşmanın ardından kurdeleyi kesip, ‘tesisi' hizmete açtı, davetlilerle birlikte tuvaletleri lavaboları inceledi.

Bolu'da AKP'li belediye başkanı döneminde inanmazsınız belki ama, müftüden hela açılışında özel bir dua bile istendi. Allah'tan müftü insan gibi çıktı da, dua yerine açılışa gelenlere içinde padişahın tuvalet hikayesi olan fıkra anlattı!

2019'da Trabzon Araklı'da AKP'li belediye başkanı ve AKP ilçe başkanı törenle kırmızı kurdele keserek umumi hela açılışı yaptı. Açılışın tam da 31 Mart seçimleri öncesine denk getirilmesi diğer partililer tarafından esefle kınandı, “seçim yatırımı” olarak algılandı.

Hela işi, memleketimizde bir çağı kapatıp yenisini başlatacak kadar önemli!

Bilirsiniz, dünya liderimiz bu tarihi dönüm noktasını yıllardır her fırsatta anımsatıp şöyle der: “Hatırlayın paramızda sıfırlar vardı değil mi? Tuvalete gittiğimiz zaman kaça gidiyorduk? 1 milyon lira… Ne günlerdi o günler! Ne oldu? Biz geldik, dedik ki bu altı sıfırı bir atın bakalım… Altı tane sıfır attık, 1 milyonluk tuvalet 1 liraya düştü! Bugünleri gördük mü? Mesele bu, iş bilenin kılıç kuşananın…”

Milattır, ASÖ ve ASS'dir… Yani, Altı Sıfırdan Önce ve Altı Sıfırdan Sonra'dır…

Neredeeen nereye diyorduk ki, şöyle bir şey oldu memleketin ekonomisinde; atılan sıfırlar geri dönmeye başladı ufak ufak!

Adıyaman Gerger'de taharet tasından tuvalet kağıdına kadar her şeye zam bindiğini gören Ulu Camii tuvaletinin işletmecisi ücreti 1 liradan 5 liraya çıkardı!

Yurttaşlar önce şaşırdı, sonra sıfırlardan kurtulduklarını düşünüp, “İyi ki zamanında altı sıfır atılmış, yoksa bir küçük su için 5 milyon lira verecektik” diye teselli buldu.

İşin ilginci, 5 liralık tuvalet ücretiyle ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, sanki memlekette her şey çok ucuzmuş ve sadece helaya zam geliyormuş gibi, “Ücreti 5 liraya çıkartan kişinin akli dengesi yerinde değil” dedi!

Böylece şunu öğrenmiş olduk: Fahiş zamlar ‘akıllı işi' olamaz!

Biz tam belediye yetkililerine hak veriyorduk ki, olay yeri mahallinin mahalle muhtarı, “Her şeye zam olunca bu da (tuvalet işletmecisi) kendine göre zam yapmıştır. Ne delidir, ne de normal” demez mi!

Karıştı kafamız tabi…

Maaşlar hariç; iğneden ipliğe, ekmekten pirince, sütten peynire, çocuk bezinden mamaya, tuvalet kağıdından hela ücretine gelen zamların ‘ne deli ne de normal' işi olamayacağını idrak ettik!

Sonuçta ne mi oldu?

Tepkiler üzerine helayı 5 lira yapan adam yüzde 40'lık geri adım attı ‘büyük-küçük' farketmez ücreti 3 milyon liraya, pardon pardon 3 liraya indirdi! Bu bir… İki, “Biz geldik, 1 milyonluk tuvalet 1 lira oldu” lafı tarih oldu!