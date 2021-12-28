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Bize çok fazla ruh tamircisi lazım, çoook!

112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki görevli çalan telefonu açıp, “Buyurun” der demez karşıdaki heyecanla derdini anlattı: “Dinleyin, babam emekli öğretmen. Onun için gerçekten endişeleniyorum. Son zamanlarda kendi kendine konuşup, ‘dış güçler ekonomimize saldıracak, bizi ancak yerli ve milli bir kahraman kurtarır' demeye başladı! İlaçlarını alıp almadığını da bilemiyorum. Şimdi de televizyonda haberlerin sesini sonuna kadar açmış ve bir saattir kapıyı çalıyorum, yanıt vermiyor. Lütfen yardım edin…”

Çağrı merkezi çalışanı bu tür durumlar için eğitimli, telefonu anında Akıl Sağlığı Birimi'ndeki nöbetçi akıl sağlığı uzmanına bağlayıp devreden çıkıyor. Akıl sağlığı uzmanı, telefondaki kişi ile kısa bir görüşme yaptıktan sonra hazır polis birimi ile verilen adrese hareket ediyor.

Ve olay yeri… Polis dışarıda, uzman evin kapısını tekrar tekrar çalıyor. Sonunda içeriden yanıt geliyor, “Kim o?” Akıl sağlığı uzmanı, “Benim, hani geçen yıl televizyonunuzu tamir etmiştim ya o…” Önce bas bas bağıran televizyonun sesi kapanıyor, kısa bir sessizliğin ardından içeriden kahkaha sesleri yükseliyor, emekli öğretmen anlıyor gelenin televizyon değil ruh tamircisi olduğunu, kapıyı açıyor!

Akıl Sağlığı biriminin uzmanı, sorun yaşayan belki de yaşamına kıymayı düşünecek kadar dertli birinin derdinin orta yerine zart diye dalmak yerine karşı tarafa bilimle, bilinçle, onu tedirgin etmeden yaklaşıyor… Bu olayda olduğu gibi espri yapıp, günlerdir sakinleştirici ilaçlarını almayan emekliye yardım eli uzatıyor!

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Ülkemizde olduğunu sanıyorsanız, üzgünüz; bu tür şeyler Kanada'da oluyor! Sekiz yıldır yürürlükteki Akıl Sağlığı Yasası gereği Kanada'da çoğu belediye benzer programlar uyguluyor. Sistem sayesinde 911'i arayan binlerce insan uçurumun kıyısından kurtarıldı…

Bu haberi okuyunca aklıma güzel ülkemiz ve fırtınalı, dalgalı Ak denizinde çırpınıp duran yalnızlar olarak biz geldik… Bizim de bir akıl sağlığı yasamız olsa, bu yasa gereği işinde uzman kişiler yurdun dört bir yanında polisle birlikte derde koşmak isteseler, yetişebilirler mi kafayı yemek üzere olan bu millete?

Mesela, “Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir” diyen AKP'li eski vekilin, ödül olarak Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu üyeliğine atanması üzerine kaç, ‘bi şey oldu kendini eve kilitledi' çağrısı gelir 112'ye?

Mesela, “Araba eski, 11 yaşında. Geçenlerde bozuldu, yolda kaldık! Koruma arabasına geçmek zorunda kaldım. Korkumuza yeni araba alamıyoruz. Türkiye'de bir Diyanet İşleri Başkanı var” diyen, bütçesi 10 bakanlıktan daha fazla olan, maldan mülkten elini eteğini çekip, ‘mal da yalan, mülk de yalan' demesi, örnek olması gereken Diyanet İşleri başkanının bu derdi karşısında, akbilini dolduramayan kaç yüz bin kişi üzüntüsünden metrobüsten inip, yollara vurur kendini acaba?

Gözümüzün içine baka baka mesela, “Küçük yatırımcıya yazık oluyor. 15, 16, 17 liradan dolar alanlar var. Çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar” diyen Hazine ve Maliye bakanının bu sözleri karşısında parası pul edilirken dolarla kendini korumaya çalışan kaç küçük yatırımcı, ‘bakan değil misin bizi korusaydın o zaman' deyip psikolojik yardım ister 112'den acaba?

Mesela, “Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu. Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna” diyen Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini tüm radyolar canlı yayınlandığı için, dolar karşılığı Türk lirası ödeyip geçtiği, geçmese de dolarla geçme garantisi verilen Osman Gazi Köprüsü üzerindeyken dinleyenler ruhi bunalım geçirip arasa 112'yi, hangi birine yetişeceksin?

Mesela, Erdoğan'ın eski şoförü şimdinin AKP'li vekili, “Halk ekmek kuyrukları film çekmek için oluşturuluyor” deyince, kuyrukta bunalıma giren kaç kişi arar 112 telefonunun ucundaki akıl sağlığı uzmanını?

Mesela; iş bulan işsize, memur olacak kişiye, öğrenciye kiracıya ‘Dosyasına baktım, bu insan yasalar önünde aktır, paktır' diye temiz kağıdı veren devletin, kendi verdiği kapı gibi belgeye bakmadan İstanbul Belediyesi sırf başka partiden diye ‘vay sen kadroya terörist almışsın' diye uyduruktan soruşturma açması karşısında, ‘siz bizim aklımızla alay mı ediyorsunuz, delirttiniz artık bizi be' diyen kaç kişi köprü, bakanlık çatısı, minare, bulduğu her dikey yapıya çıkar acaba?

Sağlık ordusu, polis ordusu hatta bizzat ordunun kendisi topluca gelse yetişebilir mi memleketin her köşesinde ruh sağlığını bozduğunuz milyonlara?

Belki de bu yüzden, sırf ruh sağlığı uzmanı ve onlara eşlik edecek polis sayısı yetmez diye 2018 yılında MHP'nin Meclis'e taşıdığı Ruh Sağlığı Yasa önerisi, bırak görüşüp tartışmayı gündeme bile alınmadı!

Bu AKP'li vekiller çok ileri görüşlü valla! Taa o günlerde gördüler milletin bugünkü ‘oynatmaya az kaldı' halini, “Toplumun ruh sağlığı bozuldu, yasa çıkaralım desek Türk toplumuna haksızlık etmiş oluruz! Biz bir ruh sağlığı yasası hazırlayalım da görün” falan dediler ama, sahi ne oldu AKP'nin ruh sağlığı yasası?

Elinizi çabuk tutsanız iyi olacak, bakın millet halay çekmeye başladı!