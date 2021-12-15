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Bizi kim vurdu?

Kırıkkale'de yaşayan E.K. bir süredir çok sessiz ve dalgındı. O uğursuz gün, odasından bir türlü çıkmayınca kızı bir yandan eşi bir yandan yalvardılar, ‘çık' diye. Çıkmadı! Çaresiz bekleyiş devam ederken, içerden bir ses duyuldu: Canıma kıyacağım!

Oda kapısının önünde can pazarı kuruldu… Kızı bir yandan ağlıyor bir yandan, “Yapma babacığım, yapma” diye yalvarıyordu ama babası korkulan şeyi yaptı! Kasadan tabancayı çıkardı, namluyu kalbine doğru tuttu ve çekti tetiği…

Saniyeydi aslında, ölüm sessizliği bir ömür gibi sürdü! Sonra… Kapının iki yanından yükselen çığlıklar…

Sağlık görevlileri, polisler geldi eve. Kapının önünde cansız yatıyordu 12 yaşındaki Hazal!

Yüklenip kapıya odaya girdiler. E.K. omuzundan vurulmuş, kanlar içinde yaralı yatıyordu!

Babasını omuzundan vuran kurşun, oradan çıkıp kapının önünde deli gibi “Yapma babacığım” diye yalvaran kızı Hazal'ın göğsüne saplanmıştı!

***

İntihar…

Cız eder yüreğim… Ne zaman karşıma böyle bir haber çıksa; ben, kendi canına kıyanı değil gidenin arkasında bıraktıklarını düşünürüm hep! Bir kurşunsa can alan mesela, o kurşunla gerçekte kaç yüreğin vurulduğunu sorgularım.

Kırıkkaleli baba ile kızı Hazal'ın inanılmaz yazgısını günlerdir düşünüyorum. Çok tanıdık, adını koyamadığım bir şeye benziyordu…

Bizi idare edenlerin ‘intihar edercesine' ağızlarından çıkarttıkları sözler kendilerine sıkılmış kurşun gibi değil mi? Ve onlardan seken kurşunlar kapı önünde ‘yapmayın, etmeyin' diyen bizleri vurmuyor mu her defasında?

“Utanmadan aş yok, evine götürecek ekmeği yok diyor. Böyle bir yalan olabilir mi? Şu anda her evde araba var, kapıcısında araba var” dendi bu ülkede, vurulmadık mı bu sözle?

Ekonomi yokuş aşağıya yuvarlanırken 20 ayda dört Merkez Bankası başkanı, bir yılda üç Hazine ve Maliye bakanı değiştirildi bu ülkede, kaybeden hep biz olmadık mı?

“Ekonomi iyiye gidiyor! Türkiye'de son 20 senede her evde ya bir otomobil ya da 2 otomobil var! Her evde 2-3 telefon var” denildi bu ülkede, yaralanmadık mı?

Ocak 2021'de asgari ücret 383 dolar ediyordu. Bugün 201 dolara düştü! Kayıp 182 dolar, yani 2548 lira, yani neredeyse bir asgari ücret! Milletin bu kaybına bakmadan, “Asgari ücrette bayram havası yaratacağız” denildi bu ülkede, beynimizden vurulmadık mı?

Akaryakıttaki zam furyası ile benzinci önlerinde uzayan kuyruklar için, dünya liderine şoförlük de yapmış bir vekil, “Bereket yoğunluğu” deyip sıkmadı mı hiç sıkılmadan tetiği?

AKP'nin grup başkanvekili, “Dolar karşısında Türk parasının kaybını 1000 kat aşağıya çektik! Demek oluyor ki ortada bir kazanım var! Demek oluyor ki ortada Türkiye'nin istikrarı söz konusu” dedi bu ülkede, vurulup akıl tutulması geçirmedik mi?

Bir başka AKP'li halk ekmek büfesi önünde yağmur çamur demeden ağlaya ağlaya ucuz ekmek kuyruğuna giren milyonlar için, “Halk ekmek kuyruklarında bekleyenlerin gerçekten ekmek beklediğinden emin misiniz” diye sordu yüzü kızarmadan bu ülkede, yüreğimizden vurulmadık mı?

Merkez Bankası talimatla faizi yüzde 15'e düşürürken, o talimatı verenler trafik cezalarını, harçları ve vergileri yüzde 36.20'ye yükseltti bu ülkede, dom dom kurşunu yemiş gibi olmadık mı?

Saray danışmanı Yasin Aktay, “Sanayinin aradığı nitelikli teknisyen, atölye işçisi bulunamıyor ama bir mühendis kadrosuna onlarca müracaat olabiliyor! Mühendis ünvanı elde etmiş kişi ise bu statünün altında bir ünvanla çalışmaya razı olmuyor! Üniversite mezunlarımız yüksek talepkarlıklarıyla toplumda ciddi bir hoşnutsuzluk kaynağı haline geliyorlar” diye atölye işçisi olmayan işsiz mühendisleri suçladı bu ülkede, genç yaşta kurşunlara gelmedik mi?

AKP'nin iki numaralı ismi Numan Kurtulmuş, piyasayı saran belirsizliklere, güvensizliğe bakmak yerine, “Devletin size işlerinizi döndürün diye vermiş olduğu parayı dövize yatırmak ahlaksızlıktır” dedi bu ülkede, asıl ahlaksızlıkları düşünüp can evimizden vurulmadık mı?

Başkası söylese anında terörist der dava açarlar… Sık sık Saray'da ağırlanıp görüşlerine başvurulan profesör İzzet Özgenç, bu kritik günlerde şunları yazdı twitter hesabına bu ülkede: “Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybı, ağır ekonomik bunalım sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır! Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir!” Vurulup kan kaybından ölümü bekler gibi hissetmedik mi?

Son hazine bakanı millete, “Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyon altında ezilirsin! Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse, üzülürüm” dedi bu ülkede, iki kaşımızın arasından vurulmadık mı?

Her birimizi ayrı ayrı vuran bu kurşun gibi sözlerin tetiğini nasıl bir vicdan hali çektiriyor!

Omuzuna dayayıp silahın namlusunu, kapının arkasındakileri zerre düşünmeden basıp dil tetiğine böyle tak tak… çekip gitmeye çalışanları mı dert etmeliyiz, yoksa kapının önünde onlardan seken kurşunlarla her Allah'ın günü vurulan kendimizi mi?