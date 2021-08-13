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Cumhurbaşkanlığı mı Talimatbaşkanlığı mı

İki yıl önce Düzce'nin ilçelerini sel vurdu. 7 kişi yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile bölgeye geldiğini söyleyen Tarım ve Orman bakan yardımcısı Fatih Metin şunu dedi: Cumhurbaşkanımızın, bakanımız Pakdemirli'ye verdiği talimatlar doğrultusunda hiçbir mağduriyet oluşturmadan zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderecek çalışmaları yapacağız.

AKP Kadın Kolları Başkanı, “Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kadınlarımız teşkilatlarımızda daha çok yer alacak” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı: Bakanlığımıza ait fabrika ve dikimevlerinde üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Covid-19'la mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya gönderilecek.

Diyarbakır Valisi şunu dedi: Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bir gezi düzenleyerek gençlerimize Diyarbakır'ı tanıtacağız.

“Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilerimizi memnun edecek seviyede alım fiyatlarını açıklayacaktır” denildi.

“Cumhurbaşkanımızın talimatı ile sosyal konut hamlesi başlattık. Yıllık 50 bin sosyal konut üretim hedefini 100 bine çıkardık” denildi.

İzmir'de deprem oldu. Çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum gazetecilere şu mühim açıklamayı yaptı: “Cumhurbaşkanımızın talimatı ile tarım ve orman bakanımız Pakdemirli ile hemen İzmir'e geçiyoruz!”

Görevlerinden biri de köylere yol yapması gereken kurumları denetlemek olan, bu devirde yolsuz köy bırakmaması gereken Kocaeli Valisi şunu dedi: Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Gürgentepe Muratcık Mahallemize yol yapıyoruz!

Başta İstanbul, neredeyse Marmara Denizi'ni tamamen müsilaj kapladı. Cumhurbaşkanı konuştu: Talimat verdim, denizlerimizi müsilaj belasından kurtaracağız…

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük ek hizmet hastanesi açılışında Başhekim anlattı: Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bir ay gibi kısa bir sürede hastane binasını devreye alabildik. Talimat sonrası sağlık bakanlığımız devreye girdi.

Aksaray Sarıyahşi Kaymakamlığı açıklama yaptı: Cumhurbaşkanımız'ın talimatları doğrultusunda salgınla mücadele alanında alınan tedbirlere uyumun sağlanması amacıyla sokağa çıkma yasağı süresince ilçemizde denetimler gerçekleştirilecektir.

Bıraksalar yapmayacaktı anlaşılan, Osmaniye belediye reisi açıkladı: Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda koronavirüsle mücadelede ek tedbirler alınmıştır.

17-25 Aralık'ta adı sıkça geçen Egemen Bağış, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı. Durumu eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bağış şu yanıtı verdi: Kılıçdaroğlu'nun ne dediği beni ilgilendirmiyor, Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile gidip orada görev yapacağım.

AKP'de toplantı yapıldı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere talimat verdi: 2023 seçimleri yaklaşıyor. Sahada aktif olun. Gönüllere dokunmayı unutmayın…

Adıyaman'da doğum sırasında oksijen gitmediği için beyni hasar gören ve yürüme güçlüğü çeken 12 yaşındaki Yaren Coşkun'un anne babası, çalmadık devlet kurumu kapısı bırakmadı. Bir robotik cihaz vardı. Çok da pahalı değildi. Bu cihazla Yaren, daha özgür olabilirdi. Tık çıkmadı çaldıkları devlet kapılarından. Sonra, Yaren'in haberini yaptı bir gazeteci. Haberi izleyen Cumhurbaşkanı talimat verdi. O ana kadar üç maymunu oynayanlar anında robotik cihazı gönderdi!

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey İspanya'da rahatsızlandı. Cumhurbaşkanı talimat verdi, Özbey Türkiye'ye getirildi!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan 12 yaşındaki Ömer Gültekin, CİMER'e yazıp, “bir çift muhabbet kuşu” istedi. Cumhurbaşkanı talimat verdi, Gaziosmanpaşa belediye başkanı, elinde kafesle Ömer'in evine giderek törenle kuşları teslim etti.

Cumhurbaşkanı talimat verdi, eski futbolcu AKP'li Alpay Özalan uçuk menajerlik ücretlerine sınırlama getirilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilgilenmediği için, Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii'nin meydanı dökülüyordu. Cumhurbaşkanı talimat verdi. Açıklama geldi: Cumhurbaşkanımızın talimatı ile meydandaki sorunlar ivedilikle çözülecek.

Manavgat'ta başladı Akdeniz'i, Ege'yi sardı alevler. Ormanlar yanarken orman bakanı Pakdemirli önce, “Uçağa gerek yok, bizde helikopter çok” demişti. İşler değişti şunu dedi: Envanterimizde yangın söndürme uçağımız ve helikopterimiz yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile uçak alım çalışmalarına başladık!

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Abartılmış gelebilir ama değil. Muhtardan bakana, validen başhekime, iğneden ipliğe binlerce örnek var! Talimat… Talimat almadan vali valiliğini, kaymakam kaymakamlığını, başhekim başhekimliğini, parti kadın kolları başkanı başkanlığını, belediye başkanı belediyeciliği, vakıflar vakıflığını, bakan bakanlığını yapmıyor!

Altını çizerek yazıyorum, yapmıyor! Cumhurbaşkanı'ndan gelince talimat, başlıyorlar işi yapmaya! Ben değil, kendileri gururla söylüyor bunu…

Ya inisiyatif almaktan korkuluyor ya da inisiyatif verilmiyor kimseye… Hatta ‘tek taraflı bir karar olmasına rağmen' istifa bile edilemiyor artık, “affımı isterim” deniyor. Affedilince de sevinip, ‘şükran' sunuluyor.

Bu yazıyı yazarken başka yeni talimatlar da gelmiştir mutlaka. Onları bilemiyorum. Benim duyduğum son talimat 11 Ağustos gecesi CNN'de canlı yayında geldi. Cumhurbaşkanı, Karadeniz'deki sellerle ilgili şu talimatı verdiğini açıkladı: “Programa gelmeden önce bakanlarla görüştüm. Oralardan ayrılmayacaksınız dedim…”

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Sistemi değiştirip, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi dediler adına. Gönülden yandaşlar ‘başkanlık sistemi' de diyor. İkisi de yanlış! Uygulamaya bakınca en doğrusu Talimatbaşkanlığı…

Sanırım bu yüzden sosyal medya hakkında düzenleme yapılması için talimat veriliyor; Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da, YouTube'da talimat almadan yazılanlar, paylaşılanlar hoşa gitmiyor!