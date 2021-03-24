Ekrem İmamoğlu’na Gezi Parkı tüyosu

Son günlerde ‘sabaha karşı' operasyonları ile uyanıyor Türkiye. Yatıyoruz biz kalkmadan merkezin başı gitmiş. Sağımıza dönüyoruz yatakta, Gezi Parkı belediyeden alınmış vakfa devredilmiş. Vakfın adını abdestsiz söyle çarpılırsın… Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı(SBHVHV)… Gezi Parkı'nın yanı sıra aradan Atatürk'ün odasının da bulunduğu Pera Palas Oteli, tarihi Şişli Etfal Hastanesi mülkiyetleri de aynı vakfa kaydırılmış.

“27 mart 1994 tarihinden başlayarak 25 yıldır İstanbul'u AKP iktidarı yönetiyor. 25 yıl akla gelmeyen bu devir şimdi mi akla geldi” diye sorulabilir. Ancak devlet sırrıdır cevap alamazsınız.

Vakıf buralara ne yapar bilemeyiz, bugüne kadar yaptıklarını yazabiliriz ancak. Biraz arşiv kurcaladım. Gazetelerin iç sayfaları ekip biçtikleri dededen kalma tarlaları Sultan Beyazıt Han Vakfı'na ait çıkan köylüler, gecekondularının bu vakfa ait olduğunu gelen tebligatla öğrenen gariban haberleriyle dolu. Onlar ya yüklü miktar para ödeyip kurtulmuş vakıf avukatlarından ya da tarlasını, evini boşaltmak zorunda kalmış ağlayarak. Vakfın gelirlerinin nereye gittiği ise muamma.

Memleketimizin şanslı ‘müteahhitleri' olduğu gibi şanslı vakıfları da var. SBHVHV onlardan biri. Şanslı, çünkü hem Türkiye'nin hem de İstanbul'un süper ‘kupon arazileri' Taksim'deki Gezi Parkı, yenisi Seyrantepe'de yapıldığı için yakında yıkılacak Şişli'deki Şişli Etfal bu vakfın artık. İster satar parasını ‘şu ana kadar görmediğimiz hayır' işlerinde kullanır ya da kiraya verir. Bilemeyiz.

Bildiğimiz 1448 metrekarelik bir örnek var… Vakıf 2019'da bir ihaleye çıkmış. İhalenin yeri Gezi Parkı'na, Şişli Etfal'e, Pera Palas'a çok yakın… Demek ki oralar tümüyle onun ya da olacak!

İhaleye çıkılan arazi nefis Haliç manzaralı. Taksim'e çıkan meşhur Refik Saydam Caddesi üzerinde, Radisson Hotel'e komşu, Kuytu sokakta. İhale bedeli 31 milyon 625 bin 672 liraymış. İhalenin adı, arsa kagir gazino 35 yıl süreli yapım veya onarım karşılığı kiralama işi. Teklifler kapalı alınmış, ödenen rakam belli değil. Biri kazanmış. Kazanan şirket araziyi paravanlarla çevirip şunu yazmış: Hotel Proje Alanı! Yani bu ihale meraklısına SBHVHV'nin Gezi ve Şişli Etfal'e ne yapabileceğine dair ip ucu verebilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Merkezi hükümetin bu kararı kabul edilemez. Gezi Parkı İstanbullu'nun. İstanbullular adına mahkemeye gidiyoruz, hakkımızı arayacağız” diye açıklama yaptı. Ben de Ekrem İmamoğlu ve ekibine bir tiyo vereyim. Bulsunlar 11 Ağustos 1995 tarihli gazeteleri. Birinci sayfalarında bir haber var. Haberin başlığını bir gazete mesela şöyle atmış. Erdoğan: Para, para, para… Haber metnini aynen aktarayım:

“Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Tansu Çiller'in yeni İstanbul modeliyle ilgili çalışmasını değerlendirirken, yönetim anlayışıyla sürekli oynamanın istikrarı ortadan kaldıracağını savundu!

Erdoğan, “İstanbul 2001 Kurulu Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin “İstanbul'da yeni bir yapılanmaya gidilmesini nasıl karşılıyorsunuz” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Ben yerel yapıyla ilgili düşüncelerimi kendilerine (Başbakan'a) ilettim. Yerinden yönetimle ilgili idari yapı sadece güvenlik, planlama, koordinasyon ve finansman konularıyla ilgilenmeli. Bunun dışında herşey tamamen yerel yönetime devredilmeli! İstanbul'u yerel olarak olarak düşünüyorsak, hepsi gidiyor parada toplanıyor, para para para…”

Hakim Bey dersiniz mahkemede, “Elimizden alınan parkımızı bize verin. Dayanağımız ulu kattan. Devlet büyüğümüz Erdoğan 1995 yılında belediye başkanıyken böyle demiş. Biz de aynı onun gibi düşünüyoruz. Hükümet güvenlik, planlama, koordinasyon ve finansmana baksın. Gerisini biz yerel yöneticiler halkımızla birlikte hallederiz” desinler.