Erdoğan’ın köylüsü…

Aralarında üniversite mezunları, öğrenciler, milletvekilleri, devlet sanatçıları, kadınlar, gençler, orta yaşlılar ve kıdemli yurttaşların da olduğu Rizeliler'e, “Rizeliler'in genel özellikleri nedir” diye soruldu. Yüksek puan alan ‘Rizeli özellikleri' şöyle çıktı: Hırslı 8, inatçı 6, vatan bayrak sevdalı 6, merhametli 6, lider 5, pratik zeka 5, içten ve samimi 5, misafirperver 4, muhafazakar 4, asabiyet 4…

Bu bilgileri 2014 yılında yapılan, “Rizelilerin kişilik özelliklerini belirlemeye yönelik araştırma” çalışmasından aldım. Çalışmanın sahibi, bugün artık Marmara Üniversitesi öğretim görevlilerinden biri Doç. Dr. Merve Koçoğlu Sazkaya.

Doğusu batısı, kuzeyi güneyi, ortası kenarı biz millet olarak üç aşağı beş yukarı birbirimize benzeriz benzemesine de, bölgesel özelliklerimiz renk katar memlekete. Tıpkı Rize'nin kattığı gibi…

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İşte o Rizeliler'den ikisi karşı karşıya geldi. Hem de ne gelmek… Biri Türkiye'yi 20 yıldır yöneten AKP'nin Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğeri ise onun köylüsü Çaykur emeklisi Güneysulu Mehmet Ali Sancaktutan!

Yurdun dört bir yanında sokak röportajları yapan ve bunları yayınlayan Sokak Kedisi ekibi Rize'deydi geçenlerde. Mehmet Ali Sancaktutan isimli doğma büyüme bir Rizeli'ye mikrofon uzatıp, memleketin halini sordular. 9 dakika 52 saniyelik videoyu henüz izlemediyseniz, en kısa zamanda izleyin.

Aramızda ‘teklifsiz konuşurken' bir elimizin dört parmağını selam verecekmiş gibi bitiştirip bıçak gibi yaparak burnumuzun ucunda hizalayıp, “Nah şurama kadar doldum” deriz ya, Rizeli Sancaktutan da aynen öyle dolanlardan…

Sancaktutan Rizeli ama aslında konuşması Türkiyeli… Söylediklerinin bir tanesi bile bölgesel değil, genel… Yani Diyarbakır'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Konya'da ya da İstanbul'da yaşayan bir yurttaşla derdi, tasası, siniri, kahrolup kendine yediremediği şey bire bir aynı.

Belki tek fark, ‘asabiyet' olabilir. O da zaten araştırmada bile çıkmış, Rizeliler'in en belirgin özelliklerinden biri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın köylüsü Sancaktutan o videoda ne diyor peki?

“Ben emekli adamım. Yedi icram var, yedi… Benim torunum borçlanmış bu ülkede ya!”

“2002'de Rize'ye geldi Erdoğan, ‘Benim Rizelime bir çayla bir simidi çok gördüler' dedi. Biz de dedik ki, işte memleketi kurtaracak kişi. Ses tellerim kısıldı peşinden koşmaktan. Eskiden bir simit bir çay vardı şimdi o da gitti. Bir simit 2.5 lira, bir bardak çay 3 lira. Verdiğin asgari ücret simitle çaya yetmiyor…”

“15 Temmuz'da bu millet sokağa döküldü. Ülkeyi kurtardı bu millet. Bu millet bunlara layık mı ya…”

“Bir aydır mafya Sedat Peker, mafya Çakıcı… Soruyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti mafyaya teslim mi olmuştur? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin açıkları mı var? Bu açıkları yüzünden mi mafyaya bir şey diyemiyor? Mafya, mafya! Nedir Allah aşkına, biz yandık yandık, biz bittik…”

“Ben bundan sonra değil sevabımı günahımı bile vermem size…”

“Beş maaş alan var bu ülkede. Vatandaşa gelince yüzde 1, yüzde 3… Ülkeyi yönetenlere haykırıyorum, gelsin benim için suç duyurusunda bulunsunlar. Ben bunlara layık değilim.”

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Rizeli Cumhuraşkanı'nın köylüsü Mehmet Ali Sancaktutan'ın bu haykırışını ‘yetkililer' anında duydu! Üstelik tam da onun dediğini yaparak… Diyeceksiniz ki, Erdoğan'ın köylüsü tabi onu duymayacaklar da bizi mi duyacaklar…

Bir kayırma geldiyse aklınıza iç geçirmeniz boşuna. İyi bilirsiniz olmaz öyle şeyler bizde! Yüce devlet katında sıfır torpil… Adam kayrılmadılar; her aykırı sese yapıldığı gibi ona da eşit davranıp suç duyurusunda bulundular.

Polis işi gücü bıraktı görüntülerinden kimliği saptandı hemen. Jet hızıyla “Cumhurbaşkanı'na hakaretten” ifadeye çağırıldı, gözaltı işlemi başlattıldı.

Kalbi zaten kırıktı, tuzla buz oldu. Asabı daha da bozuldu, yine de dik durup başına geleni anlattı:

“Polis aradı. Rize Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gittim. Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğim gerekçesiyle hakkımda savcılık tarafından soruşturma açıldığını söylediler, ifade vermemi istediler. Amacım ülke ekonomisinin bozuk olduğunu, durumumuzun kötü olduğunu belirtmek, tepki vermekti. Yüce Türk Adaleti'ne güveniyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum dedim. Hakkımda serbest bırakılma tutanağı hazırladılar, emniyetten ayrıldım!”

Evet, o araştırmadaki gibi Rizeliler hırslıdır, asabidir, inatçıdır, vatan bayrak sevdalısıdır, merhametlidir, içtendir, samimidir, misafirperverdir, lider özellikleri de vardır amaaa memlekette yaşayan 84 milyon gibi çok pratik zekalıdırlar aynı zamanda!

Pratik zekaları neler yapar şaşırıp kalırsın…