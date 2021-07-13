Erdoğan’ın simit hesabı fena şaştı!

Yıl 1993… Kalabalık çıt çıkarmadan kürsüdeki konuşmacıyı dinliyor. Hararetli konuşmacı hesap yapıyor. O zamanlar henüz paramızdan sıfır atılmadığı için rakamlar bol sıfırlı ama ben onları günümüze uyarladım.

Bir bardak çay ne kadar diye soruyor konuşmacı? Dinleyenler hep bir ağızdan yanıt veriyor, 1 liraaa. Konuşmacı bu kez, bir simit kaç para diye soruyor. Ahali koro halinde yanıt veriyor, 1.5 liraaa… Konuşmacı yanıtları alıp devam ediyor. Evde 3 çocuk bir de hatun bir de kendin, 5 boğaz… Bir öğün sadece simit ve çay yersen 12.5 lira. Üç öğün simit ve çay yersen ne etti? 37.5 lira. Ay 30 gün, çarp 30 günle 37.5'u… Ne etti? 1125 lira… Sadece simit ve çay yesen bile ayda 1125 lira…

Bu meşhur hesabı sık sık yaptığını söyleyen konuşmacı adı, o günlerde siyaset basamaklarını üçer beşer tırmanan Recep Tayyip Erdoğan… Konuşmasında asgari ücretin yetersizliğini, asgari ücret alanların sadece simit ve çay tüketseler bile paralarının yetmeyeceğini çarpıcı bir şekilde ortaya koymuştu.

Bu hesaptan bir yıl sonra İstanbul belediye başkanı seçildi Erdoğan. Ardından, yürüdü gitti…

Yani ‘simit' oy veren Türk halkı için çok önemli!

İşin ilginci halkın simidi, aslında saraydan çıkma… Araştırmacılar, köklerinin saray mutfağına dayandığını, ilk olarak padişahların sofrasında görüldüğünü, kökeninin 14. Yüzyıl sonlarına dayandığını anlatır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde, İstanbul'da 70 fırında 300 simitçi neferi çalıştığını yazar.

Ankara simidi, Manisa taban simidi, Rize simidi, Samsun simidi, Kastamonu simidi, İzmit simidi, İzmir gevreği, Nevşehir simidi, Trilye kulurisi gibi çeşitleri vardır. İster tek başına yersin, İzmirliysen mesela paran da varsa tulum peynirle yersin istersen. Sabah yersin, akşam gevreği yersin. Paşa gönlün bilir.

Saraydan, sultanların sofrasından çıkıp garibanın ‘can simidi' olan simit, AKP iktidarının ilk yılında yani 2002'de özüne dönüp yeniden saraya girdi bu arada! Tesadüfün böylesi işte… Memlekette henüz Cumhurbaşkanlığı'nın evi bile köşk iken, simit yeniden saraylı oldu, Simit Sarayları açılmaya başladı her köşede!

İster saraydan, ister mahalle fırınından çıksın severiz simidi… Simit aynı zamanda ‘abaküs' gibidir bizim için! Türlü çeşitli işlerin hesabında kullanırız. Deriz ki, eskiden memur maaşı ile günde şu kadar simit alınırdı. “Bu verdiğin para ile simit bile alınmaz” deriz, “Emekliye yapılan zam simit parası” deriz, komik fazla mesai ücretine, simit parası deriz.

Atasözü olmasa da, simitle ilgili dilimize girmiş meşhur bir söz de var. Üstelik sahibi de Erdoğan! Sokak jargonundan bildiğimiz “Yok öyle üç kuruşa beş köfte” lafını uyarlayıp, sık sık ‘Yok öyle 25 kuruşa simit' diyor.

Google'a, ‘yok öyle 25 kuruşa simit' yazın, sadece Erdoğan'ın çeşitli tarihlerde yaptığı konuşmalar çıkar karşınıza. Muhalefete söylemiştir bu lafı, muhalif sendikalara, muhalif patronlara, HDP milletvekiline, dövizle kira isteyenlere. Türkçe'den nasıl çevrilir bilemem ama Avrupa Birliği'ne, ABD'ye bile sakınmamış söylemiştir meşhur sözünü!

Gazetecilere mesela şöyle demişti: “Olağan kongremize bazı gazeteleri davet etmemişiz. Mecbur muyuz etmeye? Her gün yalan yanlış her şeyi yazacaksın. Buna rağmen biz davet edeceğiz. Yok öyle 25 kuruşa simit…”

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Mücidi olduğu bu sözle yıllardır gerçeği, sadece gerçeği söylüyormuş Erdoğan. “Yok öyle 25 kuruşa simit” lafının doğruluğu haftasonu bir kez daha kanıtlandı! Türkiye'nin yönetildiği Başkentimiz Ankara'da simit fiyatına yüzde 25 zam geldi. Bir adet simit 2.5 lira oldu. Yani, yıl 2021'di yoktu öyle 25 kuruşa bir simit artık…

Ne diyordu Erdoğan bir zamanlar, 5 kişilik aile üç öğün sadece simit ve çayla idare etse bile aylık masraf 1125 lira… Peki bugün durum ne oldu?

Kadere bak… Otobüs penceresinden ‘eve ekmek götüremiyoruz' diyen yurttaşa bile keyif çayı atan Erdoğan, kendi asgari ücret hesabından çayı atmak zorunda kalacak! Çünkü, ‘üç çocuk, bir de hatun, bir de kendisi' dediği örnek ailesi üç öğün kuru kuru simit yese bile her ay 1125 lira bayılacak… Hesaba eskisi gibi çayı da eklemeye kalksa o aile, bütçeleri bunun altından kalkamaz.

İleri gitmeyi umuyorduk, 20 yılda evdeki çaydan da olduk… Bundan böyle üç öğün simit sizden, çaylar da Saray'dan… Tabi atılan çay paketini havada kapabilirseniz!