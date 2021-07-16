Giden rektörden necefli maşrapa!

Yazıya Sedat Peker gibi başlayıp, ‘yaşı 40'ın altındakilere' özel bir bilgi vereyim. Bir zamanlar TRT ekranlarında çok sık kullanılır ve adına da ‘necefli maşrapa' denirdi! Maşrapa, bu adı üzerindeki değerli neceftaşından alıyordu.

Yanlış anlaşılmasın su, ayran ya da ejder meyveli smoothie içmek için değil, boş ekranı doldurmak için kullanılırdı…

Topkapı Sarayı'nı gezmeyenler bile TRT'nin arızaları ve yaşanan kesintilerden ötürü necefli, incili, sedefli, yakutlu, elmaslı maşrapa çeşitlerini en ince detayına dek bilirdi. Çünkü bazen yaşanan kesinti uzar, necefli maşrapa 5 dakika tutulur, ardından zümrütlüsü gelirdi ekrana. Bir ara da ekran dolgu malzemesi olarak manzara kullanıldı. Ki onun Grup Gündoğarken ve rahmetli Levent Kırca tarafından şarkısı bile yapıldı: Tam yerine rast geldi manzara koyduk! Olacaaak olacaaak olacak o kadar! Anımsadınız değil mi…

Fi tarihinin necefli maşrapası modernize edildi önceki gün. Hem de bir gecede gökten zembille Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlük koltuğuna indirilen prof. dr. Melih Bulu tarafından!

Yaşı müsait olmasına, necefli maşrapanın ne işe yaradığını çok iyi bilmesine rağmen onun yerine kendi sosyal medya hesabının ekranına ‘arıza giderilene kadar' başka bir şey bulamadığı için belki de, çok anlamlı bir fotoğraf koydu Bulu!

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Olay şöyle gerçekleşti. Sabahlara kadar uyumayan, Boğaziçi'nde atanmış değil, seçilmiş rektör istiyoruz diyenler sosyal medyada gezinirken, aniden bir haberle sarsıldılar. Boğaziçi Üniversitesi rektörü görevinden alındı!

Gözlerine inanamasalar da ‘ateş olmayan yerden duman çıkmaz' diyerek bu haberi hızla yaydılar. Ortalık karıştı. Gece uyumayanlar arasında atanmış rektör Melih Bulu da vardı. Koltuğa paraşütle ineli şunun şurasında 195 güncük olmuştu, ne görevden almasıydı!

Anında devreye girdi. Sosyal medya hesabından kendinden gayet emin vaziyette şu mesajı paylaştı: “Daha öncekiler gibi asılsız…”

Millet twitterden, “Vallahi doğru, bak bir ayağımı da kaldırmadım” diyemedi tabi.

Haber yüzde yüz doğruydu, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayınlanmıştı!

Onu paraşütle rektör koltuğuna oturtanlar, kapının önüne konulduğu haberini kendisiyle paylaşmamıştı.

AKP iktidarında böyleydi bu işler. Gelirken alkış, giderken yallah…

Merkez bankası başkanı atanmıştı törenle, gidişini en son başkan Naci Ağbal öğrenmişti… Hatta öylesine şaşırmıştı ki Ağbal, “Görevden alınmamdan ötürü şükranlarımı arz ederim” diyerek teşekkür etmişti!

Melih Bulu da Ağbal'ın şaşkınlığını yaşadı dün gece. Görevden alındığını Türkiye duymuş ama o bilmiyordu. Instagram hesabına yüklendi. Haber yalan dedi. Daha önce de hakkında böyle haberler yayıldığını söyledi, “Hakkımda şu an twitter gündeminde olan konuya cevabım yine eskiden çıkan asılsız haberle aynıdır: Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim:) Oyuna gelmeyin çocuklar, uyuyun” diye yazdı. Kendince, bu asılsız haberleri yayanlarla dalga geçti!

Farkında değildi ama bu son yazdıkları sayesinde sosyal medyada ‘gecenin en safı' ilan edilmişti!

Tam yerine geliyor şimdi, necefli maşrapayı Bulu şöyle koyuyor…

Nihayetinde Melih Bulu da gerçeği öğrendi tabi. Hemen ‘TRT taktiği' uyguladı. Kendi kendini madara duruma sokan yazılarını sildi ve yerine ne mi koydu?

Teknik arıza giderilinceye kadar necefli maşrapa değil ama sosyal medya hesabının ekranına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı forslu bayrakların önünde çekilmiş bir fotoğrafını koydu!

O da Naci Ağbal gibi bir anlamda “Görevden aldığınız için şükranlarımı arz ederim” mi demek istedi, yoksa durum yağcılığın nirvanası mıydı? Bilemiyoruz artık.

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Son zamanlarda bir şey oluyor. Kurtarıcımız, yol göstericimiz, büyük insan Mustafa Kemal Atatürk'ün ünlü, “Geldikleri gibi giderler” sözü yaşadığımız zamanlardaki pek çok gelişmeye, sanki bugün söylenmiş gibi milimetrik uyuyor…