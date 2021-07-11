Gırgır Dergisi'nin çıkışını her hafta iple çekenlerden biriydim. Baştan sona okur, döner bir daha okurdum. Anımsadığımda hala yüreğimi sızlatan bir karikatürü hiç unutmam. Sanırım, konuk çizerler sayfasındaydı.

Dört kare karikatürün birinci sahnesinde bir gazino vardı. Masalarda oturanlar, sahnede kocaman afiş ‘Yetim Çocuklar Yararına Konser' yazıyor. İkinci karesinde kızlı erkekli afacan çocuklar masadaki yiyeceklerle boğuşuyorlar. Üçüncü karede, sahneye ünlü yıldız İbrahim Tatlıses çıkmış, ortalık yıkılıyor. Dördüncü karede ise masalardaki bütün yetim çocuklar hüngür hüngür ağlıyor!

Neden mi, İbrahim Tatlıses, “Anan öle Cemil, baban öle Cemil, yetim kalasan Cemil…' türküsünü söylüyor da ondan!

Acı acı güldürürken ağlatmıştı beni. Ayıp etmişim, saklamamışım Gırgır'ın o sayısını…

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Yıllar öncesinde kalan karikatür, senden benden toplanan vergilerin parası ile ‘hayır severlik' taslayan ve sonra da sanki kendi cebinden ödemiş gibi iki de bir “Biz yaptık, biz verdik, biz kurduk, biz şey ettik biiizzz” diye nutuk çekip başımıza kakanlar tarafından gerçek hayata uyarlandı!

Gaziantep'in Araban İlçesi'nde kaymakamlık tarafından ‘anneleri ve babaları' ölen çocuklar için yaşadıkları evlere güzel güzel eşyalarla özel odalar kuruldu. Çalışma masaları, masaların üzerine de bilgisayarlar alındı.

Kaymakam, yanında geniş bir heyet ve basın mensuplarıyla birlikte o evlere gidip oda sahibi çocuklarla oda kapılarındaki kurdelayı kesti, alkışlar arasında açılışlar gerçekleştirdi! Sonra da, “125 oda kurup, 350 çocuğumuzun hayallerini gerçekleştirdik” diye basın açıklaması yaptı.

Gayet net bir şekilde devletin yetim çocuklara uzattığı eli gözümüze sokmuş olsa da, o gariplerin şaşkınlıkla karışık sevinçleri reklam edilse de güzel bir şeydi.

Ta ki odaların duvarında, tıpkı Tatlısesli karikatürdeki gibi bir afişi görene kadar…

Yetim çocukların odalarını yenileyen, eşyalar alan, bilgisayarlar kuran kaymakamlık onların duvarlarına sanki onlar durumlarını bilmiyorlarmış gibi, yaşamları boyunca unutmamaları için şunu yazdırmıştı:

“Yetim gülerse dünya güler!”

Gırgır dergisinin sadece adı Gırgır'dı. Dergide yazılanlar, çizilenler katıksız gerçekti.

Bunlar sözde çok ciddi ama yaptıkları tek şey ruhumuzla, sinirlerimizle gırgır geçmek!

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İşte IMF'ye verilecek yanıt önerimiz!

Dünkü yazıda sizlerden bir ricada bulunmuş, Türkiye'ye 6.4 milyar dolar destek çıkmak isteyen IMF'ye Ankara'nın vermesi gereken yanıtı bulma konusunda yardımınızı istemiştim.

a– Arkadaşlara sorayım…

b– İstemez, kendi göbeğimizi kendimiz keseriz…

c– 5 milyar dolar mı, euro mu arada fark var çünkü…

d– Eyy IMF! Tamam tamam verin…

e– 6.4 milyar dolar hesaba ne zaman geçiyor?

Gönderdiğiniz oylara göre ‘e' şıkkı açık ara ilk sırada. Onu ‘d' ve ‘c' yanıtları izliyor. Gelen çok sayıdaki yeni öneriden biri diğerlerinden farklı. Çünkü, bizi yönetenler tarafından daha önce başarıyla denendi, yüzde yüz garantili! Doğrusu aklımın ucundan bile geçmemişti, teşekkürler… Ekonomi sorumlularına iftiharla önerilir.

f- TC IBAN numarası TR06…….!