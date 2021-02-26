İmamoğlu mu Erdoğan mı?

Ekmek işini yüzyıllardır çözemiyoruz. Her konuda, ‘ahh Osmanlı dönemi' diye iç geçirenler için ekmekle alakalı birkaç örnek verip, Cumhuriyet dönemini öpüp başımıza koyalım.

Ceddimiz, ekmeği pahalıya satan fırıncıyı yakalamış burnunu delip sattığı ekmeği buraya asmış! 3. Selim'in fermanıyla, bozuk ekmek satan fırıncı ve tezgahtar fırının önünde asılmış… 1525'te hileli ekmek üreten fırıncıya meydan dayağı atılmış. 1766'da gramajı düşük ekmek satan fırıncı Mıgırdıç'a kürek cezası verilmiş… 2. Bayezid eksik ekmek üretene külahlı falaka, ekmeği kötü unla yapan fırıncıya daha hafifinden, sopalı falaka emretmiş…

Siyez unundan yapılmışını alamadığına göre, çaresiz ucuz ekmek peşinde koşan halkımız fırınların ve ekmeklerin halini iyi bilir. Halk ve ekmek yan yana gelince akla hemen Halk Ekmek düşüyor.

İstanbul ekmek üreticileri derneği ekmek kuyruklarını 1940'lı yıllara benzetti, ‘bunlar ekmeği karneye bağlıyorlar' diyerek valiliğe koştu, şikayet etti. Mesele aslında ekmeğin ucuza, 1 liraya satılmasıydı. Halk Ekmek için neredeyse padişah yaptırımları istediler…

650 ekmek büfesi derhal kapatılsın. Ekmek sadece fırın, bakkal ve markette satılsın. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtımına son verilsin!

‘Cehape zihniyeti nasıl ucuza ekmek satar' diye düşünülmüş olmalı ki, şikayet ciddiye alınıp yıldırım hızıyla işlem başlatıldı…

Sonra…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı talimat verdi. Halk Ekmek tesisleri 3 vardiya usulü çalışıp, kapasitesini iki katına çıkardı. Belediye başkanı, kendisini ziyarete gelen Ekmek İşverenleri Sendikası üyeleriyle yaptığı toplantının ardından, “Halk adeta ekmekle geçimini sürdürüyor” diyerek ekmeği fırıncıların uyguladığı fiyatın yarısına satmaya devam edeceklerini açıkladı…

Ucuz ekmek satılmasın, büfeler kapatılsın diye dilekçe verenlere karşı Ekrem İmamoğlu olsa olsa bu açıklamayı yapmıştır, ne var bunda diyebilirsiniz.

Oysa bu açıklama tee 28 yıl öncesine, yani 1994 yılına ait… Sözlerin sahibi ise İstanbul'un çiçeği burnunda belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan!

Erdoğan, ekmeği ucuza satmaya devam ederken bir başka konuda da doğru hamle yapmış. Kasapta eski para ile 120 bin liraya satılan bir kilo eti, belediye eliyle 85 bine satmış!

Kıssadan hisse, memleketimizde ekmek mühim iş.

Kendine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmayan halkımız, ekmeğe ve ete bunu yapan memlekete neler yapmaz diye düşünmüş olmalı ki Erdoğan'ı önce başbakan ardından da cumhurbaşkanı seçti.

1994'te başkan olarak İstanbul'da halk yararına ekmeği ve eti yarı fiyata satan Erdoğan, yıllar sonra 2019'da bu kez Cumhurbaşkanı olarak benzer kararlar aldı.

Uçuşa geçen meyve sebze fiyatlarına ayar çekecek tanzim satış çadırları, mahalle aralarına gidebilecek mobil satış noktaları açılacağını duyurdu. Partisinin grup toplantısında yaptığı şu konuşması meşhurdur:

“Biberiydi, çarlistonuydu, patlıcanıydı, domatesiydi her şeyde bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararı aldık. Çünkü, vatandaşımıza ucuz ürünler vermeye mecburuz! Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te nasıl inlerine girdiysek, bu sebze meyve gıda terörünü estirenlere de belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satışlar kurarak müsaade etmeyeceğiz…”

Valiliğe dilekçe veren ekmek üreticileri derneğinin pek sayın yetkilileri ile şikayeti tez zamanda işleme alan valiye bir öneri.

Dünya liderimiz, ‘Vatandaşa ucuz ürünler vermeye mecburuz' diyor. Çok haklı. Üstelik, bunu sözde bırakmamış biri kendileri. 28 yıl önce de, 2019'da da bizzat yapmış, yaptırmış.

İsterseniz ‘şikayetinizi' ve ‘acil işlem talimatınızı' bir kez daha gözden geçirin.

Bir de şu var tabi, dün dündür bugün bugündür de diyebilirsiniz!