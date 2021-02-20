Kademeli normalleşme ne zaman başladı

Cumhurbaşkanı kabinesini topladı. Enine boyuna değerlendirildi. Sonuçlar, ‘mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz” diye açıklandı. Aman ne sevindik, ne sevindik… Detayını daha sonra paylaşacağız.

Öncesine, bu yılın başına gidelim.

Kademeli normalleşme çoktaaan başlamıştı. Kademelerden örnekler vereyim.

Tükettiğimiz etten soğana, ıspanaktan samana tüm ürünler memleketin dört bir yanından toplanıp bakkalımıza, markete, depoya geliyor. Gelirken de yollar, köprüler kullanılıyor haliyle. Ve bunların çoğu beleş değil. İşte o otoyol ve köprü geçişlerine yeni yılla birlikte zam yapıldı. Yüzde 25… Ispanağı taşıyan kamyoncu geçerken köprüyü, otoyolu yüzde 25 daha fazla ödüyor artık. 2021'in başından beri uygulanan bu normalleşme kimin sırtına biniyor?

Türkiye'nin olmazsa olmazına da zam geldi. Ekmek 1.5 lira oldu. Hatta Düzce'de mesela bir ekmek 2 liraya normalleşti.

Ekmek normalleşir de simit kalır mı anormal? Kalmadı, 2.5 lira oldu. Garibanın mükellef kahvaltısıydı. Hatta, iktidar partisinin koca koca vekilleri onunla örnek verirdi. Her gün çay simit yiyordun, geri kalan birikiminle de TOKİ'den ev alıyordun! Üstelik bunu asgari ücretle yapıyordun.

Tabi neredeeen nereye gelindi. Asgari ücretli, henüz normalleşmemişken 1162 simit alıyordu. Asgari ücrete gelen zamla birlikte üstelik, kaç normalleşmiş simit alabilir diye hesapladım. Sonuç: 1130 çıktı. Yani 32 simit fakirleşmişti fukara.

Hay huy arasında dün Resmi Gazete'de yayınlandı mesela. Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişiklik yapılmasına karar verildi!

Ne demekti bu?

Aşk olsun, anlamışsındır. Normalleşmenin kademelerinden biri… Şu hastalıklı günlerde ilaç fiyatları en az yüzde 20 normalleşecek işte…

Anormal günlerde kısa çalışma ödeneği geldi malum.

Aile bakanı vermişti rakamı. 3 milyon 576 bin 805 kişi kısa çalışma ödeneği ile yaşıyordu. Bu aslında, 3.5 milyon eve bakan insanın işyeri kapalı demekti. Onca insan işsiz demekti.

İşyeri kepenk indiren garibana üç kuruş, köprüyü-tüneli yapana tam para veriliyordu gerçi. Yine de şükretmek lazım, açlığa terk edilmemişlerdi. Devletimiz yanlarındaydı…

Kısa çalışma, üç ayda bir uzatıldı. İstersen uzatma. Ortada kalırdı onca insan. 2020'de mesela 1765 liraydı, 2021 başında 2 bin 146 liraya yükseldi kısa çalışmanın en düşüğü. Ki, milyonlar onunla yaşadı.

Mart ayından itibaren kademeli normalleşme başlayacağı açıklandığında ‘bize nasıl bir normalleşme çıkacak' diye herkes kulak kesildi. Ne çıkacaktı ki? Gökten kasnak yağsa, bir tanesi başımıza geçmez denir ya. Öyle oldu.

Cumhurbaşkanı dedi ki, “Kısa çalışma ödeneğini son kez 17 Mart'a kadar uzattık…”

17 marttan sonra peki?

Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna…

Normalleşiyoruz, şaşırdın mı?