Koronavirüs imamı!

Kademeli normalleşmeyi, ‘koronavirüs tehlikesi geçti' şeklinde anladık. Bir ara sadece AKP kongre salonları lebalep doluyor biz bakıyorduk. Şimdi sahilleri, ormanları, parkları, caddeleri, millet bahçelerini tıklım tıkış biz dolduruyoruz.

Üçüncü dozunu olan Cumhurbaşkanı hariç, 30 milyon doz aşı olmuşuz. Çift doz olanlar 12 milyon kadar. Yani bu kalabalıklarda her 3 kişiden sadece biri aşılı! Ne diyelim, Allah sonumuzu hayreylesin…

Bir haber verip hasta olmaktan korkanları biraz daha korkutayım o zaman. Ama bu haber, virüsün yeni bir varyantıyla ilgili değil. Dünyada sadece biz Türkler'in karşısındaki bir risk…

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İyi anlaşılması için başa saralım.

Darbe Araştırma Komisyonu, FETÖ'nün teşkilat şemasını şöyle çizdi. Başta Feto, kainat imamı. Onun altında ‘özel kalem', ‘mollalar grubu' ve ‘başyüceler' yedi cüceler gibi istişare heyeti. Altında ‘tayin heyeti' ve ‘kıta sorumluları' var. Kıt'a dur değil, bildiğin kıta, mesela Amerika imamı, Avrupa imamı, Antartika imamı! Bu kıta imamları da ülke imamlarını tayin ediyor. Yani Amerika imamı kimse o, birine ‘seni Arjantin imamı yaptım' diyebiliyor… Türkiye imamı varmış, ki onu Avrupa'nın imamı mı, Asya'nın imamı mı seçecek karışmasın diye bizzat kainat imamı seçiyormuş.

Yedi katlı piramit gibi yapılanmış FETÖ'cüler. 7 tebaya ayrıldıklarını saptayan raporun ilgili bölümü şöyle: “Alt katta, bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm piramitlerde olduğu gibi halk tabakası. İkinci katta, sadık tabaka. Üçüncü katta, ideolojik örgütlenmeciler, dördüncü katta teftiş ve kontrolcüler. Beşinci kat, organize eden ve yürüten tabaka. Altıncı kat, has tabaka. Çatı, yani yedinci kata da kurmaylar kurulmuş. Bu tabakalar dışında bir de sempati besleyenlerden oluşan alt tabaka varmış ki onlara kat mat yok…

Bununla bitmiyor ama… Daha neler var neler. Türkiye istişare heyeti, bölge sorumluları, mollalar, mütevelliler, paralel içişleri bakanları, ablalar, abiler…

FETÖ'cü yapılanmanın en tuhaf bölümünde ise izdivaççılar var. İzdivaç kitapları, koca koca insanlar sanki bu işleri bilmiyormuş gibi izdivaç talimatnameleri bile var… Görevlere bakın: İzdivaç genel sorumlusu (izdivaç imamı), izdivaç bayan sorumlusu, genel müdür izdivaççısı, beni en çok güldüren ise müdürün izdivaççısı! Bu ne yahu?

Sayıları en fazla ve mühim olanlar ise imamlar… Öyle türlü çeşitli ki, say say bitmiyor.

Türkiye imamı, Türk Silahlı Kuvvetleri imamı, kara kuvvetleri imamı, hava kuvvetleri imamı, jandarma imamı, deniz kuvvetleri imamı, mülkiye imamı, emniyet imamlığı, yargıtay imamı, Türkiye avukatlar imamı, savcı ve hakimler imamı, bölge avukatlar imamı, askeri imam, askeri mahrem imamı, büyük bölge sorumlu imamı, doktorlar imamı, gölge imamı, ser rehber, il imamı, ilçe imamı.

Mahrem imam mesela, 2017 yılının rakamı ile 1009 mahrem imam yakalanmış. Olacak iş değil, adamların Colorado imamı, Kongo imamı var iyi mi… Sivil imam var, ev imamı var… Ev imamı ne ki?

Biz Mustafa Kemal Atatürk'e “zalim ve kafir” diyen imamlara ne diyeceğinizi düşünürken, imamlar geçidi varmış…

Bunlar şimdiye kadar ortaya çıkarılan FETÖ yapılanmasının deşifre edilmiş imamları. Bir de ‘2021 model imamlar' varmış, yeni öğreniyoruz. Koronavirüs imamları…

MİT ve Çanakkale emniyeti aralarında il imamları, bölge imamları, ilçe imamları ve mahrem imamların olduğu yapılanmayı bir yıldır izliyormuş. Çanakkale, İstanbul, Edirne, İzmir, Kocaeli, Aydın, Balıkesir, Çorum, Bursa, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak, Manisa ve Kayseri'de eş zamanlı operasyonla örgüt üyeleri kıskıvrak yakalanmış. Ajanslar ‘hain planın' ayrıntılı haberlerini geçti. MİT ve polisin verdiği bilgilere göre ‘yok artık bu kadar da olmaz' dedirten yeni yöntem şöyleymiş:

Koronavirüs olan FETÖ'cüler filyasyon sürecinde evde kalmak yerine, sinsi sinsi kalabalık alanlarda halkın arasına karışıp bilinçli olarak virüsü yayıyorlarmış!

Yetkililerin verdikleri bilgi sınırlı. Yakalananlar arasında kaç koronavirüslü imam olduğu, gözaltı işleminden sonra hem sanıklara hem onları yakalayan polislere test yapılıp yapılmadığını, yapıldıysa sonuçlarını bilemiyoruz.

İnsan tedirgin oluyor doğrusu. Düşünsenize, PTT şubesinden devlet yardımı almak için bekleşenler arasındasınız ya da pazar günü bütün gün evdeyiz diye cumartesi almışsınız çoluk çocuğu kalabalığın arasında sahilde dolaşıyorsunuz… Şu tipsiz, sağa sola tedirgin tedirgin bakan terli adam ya bu bölgeye virüsü yaymakla görevlendirilmiş bir koronavirüs bölge imamı ise?

Olur mu olur. Baksanıza ortalık imamdan geçilmiyor.