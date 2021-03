Koronavirüs uçar mı

Cumhurbaşkanı söyledi, maske-mesafe-hijyen Allah ne verdiyse normale dönüverdik.

Kırmızılar hariç, diğer renkteki şehirlerimizde okuldan kafeye, lokantadan havuza kadar açıldı her yer. Mavilerde cumartesi pazar yasağı bitti. Kırmızı hariç diğerlerinde sadece pazar evdeyiz.

Koronavirüs uzmanı doktor değilim. Bakan değilim, müsteşar değilim, vali değilim, filyasyon ekibinde değilim. Ama, buradan söylüyorum. Kırmızı şehirlerden turunculara, sarı şehirlerden mavilere, oradan kırmızIya, buradan sarılara korononavirüs uçacak, yüksek hızla yayılacak!

Kırmızı şehirler Ordu, Trabzon, Samsun, Rize, Amasya, Tokat, Sinop, Gümüşhane, Giresun, Konya, Adıyaman, Burdur, Balıkesir, Edirne, Sakarya, Osmaniye…

Millet eskiden Bodrum'a, Çeşme'ye tatil planlardı. Böyle giderse bu yaz değişecek güzergah. Mesela Uşak ya da denizi de var Van. Masmavi buralar.

Kırmızı şehirlerden misal Konya'da yasaklar eskisi gibi. Her yer kapalı. Haftasonu sokağa çıkmak yasak. Ancak, kıpkırmızı Konya'dan her gün, mesela bugün İstanbul'a 07:35, 11:25 ve 21:40'ta THY'den uçuş var! Konya'da vaka sayısı her 100 bin kişide 119! Uçaklar koronavirüs taşıyor zaten turuncu olan İstanbul'a. Uçaktan indikten sonra kim nereye gidiyor bilen gören var mı?

Karadenizin tamamı gibi Trabzon kırmızı. Vaka sayısı 100 binde 237… Buradan da uçuşlar tam gaz. Turuncu İzmir'e gitmek istersen diye baktım. Sadece THY'nin 06:05'ten 21:10'a kadar 14 seferi var. İnanılır gibi değil günde 14 sefer.

Uçağı bırak, yüksek hızlı trenimiz var diyebilirsin. Konya'dan Ankara'ya, Eskişehir'e İstanbul'a yolculuk serbest! Üstelik düne kadar yüzde 50 kapasite ile çalışıyordu. Her yerin kapalı olduğu Konya'dan açılımla birlikte Türkiye'nin mavisi, sarısı, turuncusu her köşesine artık tam kapasite gitmeye başladı YHT. Tam kapasite kaç kişi, 419. Her gün kaç sefer yapılıyor, 7…

Samsun'da AKP kongresi yok ama durum yine de vahim. Vaka sayısı 100 binde 262… Samsunlular Ankara'ya gitmek istese çok rahat işleri. THY'nin günde 12 seferi var. Tipine göre uçaklar en az 150 en çok 300 yolcu alsa, gerisini sen düşün.

Türkiye'nin vaka rekortmeni Ordu. 100 binde 301 sayı. Kırmızı ötesi kentten, yurdun doğusuna gitmek istiyorsun, örneğin mavi renkli Van'a. Risk haritasına göre vaka sayısı 100 binde 10 bu ilimizde. THY'nin günde 4 seferi var. Bugünkü ilk sefer 06:30'da.

Memleketin kalbi turuncu İstanbul'un çevresi Edirne 100 binde 107, Balıkesir 100 binde 142, Sakarya 100 binde 114… Bu kırmızı şehirlerde de yasaklar sürüyor içerde. Fakat, atla otobüse en çok 3 saat sonra İstanbul'dasın. Balıkesir'den otoyolu kullan kendi aracınla 1.5 saat. Edirne, bir saat… Nerden geldin, hasta mısın, nereye gideceksin, hangi kafede oturdun, hangi lokantada yemek yedin kimse bilmeyecek.

Kısacası memlekette kırmızıdan maviye, turuncudan sarıya uçabilirsin. Arabanla gazlayabilirsin. Trenle hem de yüksek hızla gidebilirsin. Kırmızı Osmaniye'den bisikletine atlayıp sarı Adana'ya pedal çevirebilirsin. Virüsü yayıp, bir de oranın okkalı kahvesini içebilirsin.

Dört renkli haritamız var ya. İşte o, çok yakında memleket deyimiyle alaca bulaca olacak. Hayırlı uçuşlar yine de. Umarız havaalanı yerine yoğun bakıma acil iniş yapmayız…