Osmanlı Boris Hintli Sunak!

Pandemi başından itibaren esnafa üç ayda bir geri ödemesiz gelir desteği veriliyordu. Uzatıldı, ilk üç dilimi almayanlara da son partiler ödenecek. Üç ayda bir 7 bin 500…

Kebapçı, süpermarket, lokanta gibi işletmeler için KDV yüzde 20'den 5'e düşürüldü. 2021 yılının eylül sonuna kadar yüzde 15'lik KDV'yi devlet almayacak. Bu miktar esnafın kasasında kalacak.

Aylardır bazı dükkanlar açılmıyordu. Yeniden açmak masraflı. Devlet dükkanların açılışına katkı için 18 bin hibe kararı aldı. Dükkanı açacağım diyeceksin, 18 bin verilecek geri ödeme yok.

Stopaj vergisini devlet üç ay daha kesintili alacak. Bu şu demek, normalde stopaj vergin 30 binse, sen 5-6 bin ödeyeceksin.

Kısa çalışma ödeneği kesilmeyecek. İşsiz kalanların maaşlarının yüzde 80'lik bölümünü devlet ödemeye devam edecek.

İşyeri büyüklüğüne göre 10 ila 25 bin hibe kira ödemesi yapılıyor. Ayrıca isteyen esnafa ilk yılı geri ödemesiz 10 yıl vadeli 50 binlik kredi pakedi hazırlandı. Faiz yıllık 2.5.

İşletmesine yatırım yapmak isteyenlere yüzde 130 vergi iadesi tasarlandı. Yeni alet edavat alırsanız mesela 100 bine, 130 bin yazıp vergiden düşeceksin.

Devlet, hem inşaat sektörünü canlandırmak hem de böyle bir dönemde ev almak isteyenler için plan yaptı. Bir miktar paran var verip evi alacaksın. Sonrasına devlet kefil olacak ufak ufak ödeyeceksin.

Nasıl… Güzel değil mi?

Üstelik yukarıda yazılanların tümünden Türkler de yararlanabilecek!

Ama küçük bir pürüz var, Türkiye'deki Türkler değil…

İngiltere'de yaşayan Türk kebapçı, market sahibi gibi bilumum esnaf, Ankara Anlaşması'na göre bu ülkeye gideli iki üç ay olsa bile herkes yararlanacak.

Bu yüzden üstteki rakamların yanına Türk Lirası değil sterlin yazıp, öyle okuyun.

İngiltere bizim gibi ‘tam demokrasi' ile yönetilen bir ülke değil, anayasal monarşi üstelik. En tepesinde kraliçe var yani… Bu kararlar işte böyle bir yönetimin ürünü! Planlayanlar da çok ilginç. Başbakan mesela. Osmanlı torunu Boris Johnson. Destek pakedinin ilk mimarı Maliye Bakanı Sajid Javid. Pakistanlı müslüman göçmen bir ailenin evladı. Bizim Boris'le sorun yaşayınca kısa bir süre önce istifa etti. Onun yerine bakanlık koltuğuna Rishi Sunak oturdu. O da İngiltere'ye göç eden Hintli bir aileden!

Yani bir Osmanlı torunu, bir müslüman Pakistanlı, bir Hintli oturdu. Birleşik Kırallık topraklarında yaşayanların İngiliz, Türk, Hintli, Bulgar, Afrikalı demeden refahı için elden geleni yaptı.

Biz tam demokrasi ile yönetiliyoruz, kral-kraliçemiz yok. Yöneticilerimizin tamamı yerli ve milli. Saymakla bitmez artılarımız var. Ekonomimiz IMF'ye borç verecek düzeyde. Söylentilere bakmayın siz hazinemiz ağzıyla bir dolu. Kıskandıracak kadar doğalgaz bulduk. Tarım, başka ülkeleri nasıl doyururuz diye kara kara düşünüyoruz.

Herşey çok güzelse, insan Birleşik Krallık'ı kıskanıp soruyor haliyle…

Cumhurbaşkanı ‘artık son' dedi, neden kesiyoruz kısa çalışma ödeneğini?

Hibeyi Albayrak değil de neden Pakistanlı Javid verdi?

KDV desteğini Lütfi Elvan değil de neden Hintli Sunak sağladı?

Elalem karşılıksız verirken halkına, biz denen IBAN verip para istedik?

Milleti destekleyip tam kapanacak yerde, lebalep niye doldurduk memleketi?

Yerli ve milli yöneticilerimiz neden göz yumdu yerli ve milli esnafın binlercesinin batmasına?

Neden atıldık 83 milyonumuz birden haritadaki kırmızılığın ortasına?