Saldım çayıra mevlam kayıra

Kabinede 3.5 saat tartıştılar. Türkiye resmen kararlara kilitlenmişti. Cumhurbaşkanının son zamanlarda düşen reytingi tavan yaptı dün akşam. Esnafından öğrencisine, öğretmeninden lokantacısına, müzisyeninden bar sahibine herkes televizyon karşısında bekledi. Cumhurbaşkanı bunu tahmin etmiş olmalı ki ekonominin uçtuğundan, dünyanın bizi kıskançlıkla izlediğinden, Almanya'da camilere yönelik saldırılardan söz etti, uzun uzun konuştu. Sonunda konuyu kademeli gevşemeye getirdi. Konuşmasında eksik kalan tek şey, ‘Bay Kemaaal sen bu işlerden anlamazsın' tekerlemesiydi.

Bilmece gibiydi açıklama. Herkes birbirine telefon açıp, ‘Tam anlamadım cumartesi mi evdeyiz, pazar neredeyiz' diye sordu. Kafa karışıklığını azaltmak için izah edelim. Hala kafanız karışmadıysa, bizden söylemesi takılın kafanıza göre.

Mavide geç, sarıda yavaşla, turuncuda durakla, kırmızı da…

Valla, mesela lokantaya gidebilirsin. Kahvede okeye dönebilirsin, kafede iki arkadaşla buluşup ‘ay kardeş, ağız ağıza vermişler seni çekiştiriyorlar' diyerek kahve falına bakabilirsin. Çünkü, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu, çok yüksek riskli kırmızı olsa bile şehrin 81 vilayetimizde açılıyor her yer. Ee o zaman çok yüksek risk niye?

-Lokantalar, kafeler, kahveler, barlar, pastaneler, tatlıcılar açılıyor. Bir şartla. Kapasitelerinin yüzde 50'si müşteriyle. Mühim değil ama yine de insanın aklına takılıyor. Kime göre yüzde 50? Sahi, kim belirleyecek, kim denetleyecek bu yüzde 50 hikayesini? Hadi denetledin. Uymadıysa mahallenin kahvesi buna, neye göre hangi yasaya göre keseceksin cezayı?

-Yüzyüze sınav olacak. Tamam da, öğretmenler aşılandı mı? Hayır. Öğrenciler, okul görevlileri, öğretmenler için test zorunluluğu olacak mı? Bilmiyoruz. Öğrenci sınava giderken belediye otobüsüne binecek, dolmuşa gelecek, metroya oturacak, tren kullanacak. Oradakilerin durumu ne? Oradan çıkacak, sınıfa girecek sorulara yanıt verecek. Oradan çıkacak arkadaşlarıyla sohbet edecek. Aynı yolları kullanarak eve dönecek. Evdekileri ondan kim koruyacak? Evdekiler aşı oldu mu? Hayır… 83 milyondan sadece 8-9 milyonu aşılandı henüz.

Mis, benim yaşadığım şehir masmavi diyebilirsin. Rahatsın yani. Ancak, dibindeki şehir kan kırmızı. Sende haftasonu sokağa çıkmak serbest. Onda yasak. Atlıyor arabasına geliyor senin şehrine. Geziyor, tozuyor, otelde kalıyor. Yanyana geliyorsun bilmeden pastanede, açık olan lokantada. Kim biliyor onun kırmızıdan geldiğini?

65 ve üstü daha uzun süre kalacak dışarda ne güzel. Çıkacak hakkı. Otursa bir kafede bir kahve içimi. Yan masada gençler, az önce sınavı bitmiş gülüşmelerle sohbetteler. Sonra saat 19:00 oldu herkes evlere. Bulaşacak hastalık ondan ona. Peki kim nereden geliyor, nasıl takip edilecek. Hani meşhur filyasyon ekibi bu büyüklük ve karışıklık içinde nasıl bulacak temaslıyı, virüsü yayanı? Herkes olacak gezen mutand!

50 kişi gelmiş düğüne. Üzgünsün. 50'sinin de sarı lira takacağı yok ya. Bir tam, üç çeyrek olsa Allah bereket versin. Maske, mesafe, hijyen… Uysaydın kurallara, girseydin mavi takıma. O vakit, 100 kişi. Rahat gelirdi 8-9 çeyrek, 2 de tam altın. Ne 50'ye ne de 100'e razı ol. Bir akıl vereyim sana. Düğün salonu ile anlaş. Yazdır bez afişlere, AKP mahalle kongresi diye. Bak ne denetim, ne kademeli serbestlik. Hatta nikah memuru bile garantisi var, sana en az bir çeyrek takar.

Yüzyüze sınavlar yapılacak dedi mesela Cumhurbaşkanı. Ancak detay vermedi. O gitti evine, detaylar milli eğitim bakanlığından geldi. Saat kaçta biliyor musunuz? 22:22'de. Öğrenciler, ertesi gün okula gidip gitmeyeceklerini anca yatarken öğrenebildiler. Gerçi biz bu tür şeylere alışkınız. Örneğin, içişleri bakanımızın istifa etmesine yol açan son dakika sokağa çıkma yasaklaması gibi.

Dün akşam kalkan yasaklar, sokağa hangi gün, kaç saat çıkacağımız, 65 yaş ve üstünün ne kadar uzun süre dışarıda kalacağı, okulların ne kadarının açık, ne kadarının kapalı olacağını, devlet dairelerinin çalışma şeklinin nasıl olacağını tam öğrenemesek de, iki önemli ve pek bilmediğimiz konuyu öğrendik. Üstelik, birinci ağızdan.

Cumhurbaşkanı, “Birilerinin sürekli sorup durduğu Merkez Bankası rezervlerindeki hareketlilik aslında bu (pandemi) dönemde verilen mücadelenin ne kadar zor ve meşakkatli olduğunun işaretidir” dedi. 128 milyar dolar buhar oldu deniyordu ya, işte o buhar olmamış. Allah bin kere razı olsun önemli bölümü bizim sağlığımız için kullanılmış. Bu birincisiydi. İkincisi ise, uzun zamandır hep, “83 milyon birlikte aşacağız bu zorluğu” falan deniyordu. İşte bu değişmiş. Cumhurbaşkanımız dünkü konuşmasında, “Devletin kasasındaki her kuruşun, 84 milyonun ortak geleceğini güvence altına almak için kullanıldığından emin olun” dedi, nüfsumuzun yükseldiği ortaya çıktı.

Bizi kıskanan Almanya bile yasakları kısıtlamaları kaldırmaz tam tersi uzatırken; dünya beşten büyük olduğu için galiba açılıp saçılma kararı aldık. Aslında bana sorsalardı, 3.5 saat tartışmalarına bile gerek kalmazdı. Derdim ki onlara, “Millet ölmesin diye her yeri kapattın. Peki para verebildin mi vatandaşa? Veremedin… Çünkü paran yok! Yasaklar sürerse millet bu kez açlıktan ve kahırdan ölecek. Zaten evlerde birbirini yiyiyor. Millette korku falan da kalmadı, açım açım diye bağırıyor. Tek çare her yeri açmak. Aç aç taktiği yani” derdim.

Geçen yılın mart ayında, mesela 1 Mart 2020'de günlük belirlenen vaka 1, evet sadece bir. 17 Mart 2020 de ise 98 vaka 1 ölüm vardı. Alınan önlem neydi? Günlerce evden çıkmadık, yasaktı. Fırınlar, mahalle aralarında ekmek satıyordu. Gevşeme kararlarının verildiği günün rakamları ne peki? 130 bin 536 test, 9 bin 891 yeni vaka. 69 ölüm…

Durumumuzu atalarımız çok önceden bilip söylemiş: Saldım çayıra, mevlam kayıra…