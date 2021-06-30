SBK’nın uçağı ile kimler uçtu?

Bombardier Global 6000… Yolcu kapasitesi 17 kişi. Uzunluğu 30.3, yüksekliği 7.8, kanat açıklığı 28.7, maksimum seyir yüksekliği 15 bin 545 metre. Maksimum hızı 1107 kilometre. Hiç durmadan gidebileceği menzili 12 bin 223 kilometre. Koltukları özel tasarım. Uzun yolculuklarda masaj yapar gibi hiç yormuyor. Misafir odası, hatta banyosu bile var.

Bunlar, Sezgin Baran Korkmaz'ın 54 milyon dolarlık ‘uçan saray' dedikleri jetinin özellikleri…

Menzil, jeti olanlar iyi bilir iş jetleri için önemli bir özellik, bizim gibi mevzudan jetlag olanları hiç ilgilendirmez. Şöyle ki, İstanbul'da Boğaz'a nazır yalınızda oturuyorsunuz. Bir telefon geliyor. Arayan, Venezuella'da iş yaptığınız partneriniz. Gelmen gerekir diyor size, acil toplantı var. Mesela SBK böyle iş seyahatleri için 40 kere beraberinde konukları İstanbul'dan Venezuela'ya uçup, dönmüş… 9 bin 822 kilometre, hiç durmadan!

Almayı düşünürseniz bir üst modeli de çıktı. Global 6500… O daha hızlı ama fiyatı biraz daha pahalı. Yok, ben şimdi almayayım sadece kiralarım diyorsanız, SBK'nın da uçağı kiralanabiliyor.

***

Uçan sarayı kullanan kıymetli isimler pek meşhur son günlerde. Bazıları isimleri ortaya çıkınca ‘bindiysem parasını ödeyip bindim kardeşim' deyip kiralama bedelini ceplerinden ödediğini faturayla belgeledi, ne güzel. Bazıları ise “ne uçağı, ne sarayı, kimin uçağı, kim binmiş” şeklinde ölü taklidi yapıyor.

Bilenler biliyormuş, SBK'nın uçan sarayının ‘ünlü yolcu' listesi hayli uzunmuş. O ünlüler, ortaya çıkacakları günü gergin şekilde beklerken bir yandan da uyduracak bahane arıyorlarmış. Önerim, yazıyı sonuna kadar okusunlar. Belki, güzel bir bahane ilhamı gelir akıllarına!

Çarşıda pazarda, kahve muhabbetlerinde ünlü ve yükseklerdeki ‘yüksek gelirli' yolcuların isimlerini ‘vay beee' diyerek konuşuyoruz ama, dünyanın en hayırsever iş insanlarından biri olan Sezgin Baran Korkmaz'ın uçan sarayı düşündüğümüz gibi değilmiş!

Mesela bir yıl önce, Sedat Peker'in henüz asfalyası atmamışken, herşey güllük gülistanlıkken, SBK ile uçmaktan, alış veriş yapmaktan, onun haberini yazmaktan çok hoşlanılan, gönüllü olunan günlerden bir gün; 13 Haziran 2020… SBK Holding'in resmi sosyal medya hesabından şöyle bir duyuru yapıldı:

“Holdingimize ait jet, 13 Haziran'da İstanbul'dan Avusturya Viyana'ya, aynı gün Viyana'dan 4 yolcusu ile Bodrum'a dönecektir. Uçağımız müsait olduğu için gidişte 12 kişi, dönüşte de 6 kişiyi misafir edebilecektir. Önceliğimiz bebekli aileler ve 65 yaş üstü kişilerdir…”

Biz uçan sarayla ünlülerin ve de zenginleşmenin yolunu bulanların uçtuğunu sanıyorduk. Günahlarını almışız… Komplo teorisi bu bilgi ile komple çöktü resmen!

Meğer uçan saray, halka açık sebil gibiymiş. Bizim mahallenin güzel gönüllü Sezai Abisi vardı. Gözü gibi baktığı Anadol'u ile sabahları otobüs durağına gidip, “Alsancak tarafına giden varsa 4 kişiyi alabilirim” diyordu. Sezgin Baran Korkmaz onun gibi, “Viyana'ya uçuyorum uçak boş kalkmasın, sevabına atıvereyim” diyormuş garibanlara…

Viyana'dan gelen yolcular mı? İstanbul'a inince uçağın önünde el sallayarak poz vermişler. Holding sosyal medya hesabından paylaşmış, “Teşekkürler SBK” diye.

Benim gibi ‘art niyetliler' inanmıyor, hala ‘reklam' diyor da durum öyle değil. Viyana seferinden sadece 3 gün sonra! SBK Holding'in resmi sosyal medya hesabında bir fotoğraf paylaşıldı bu kez. Fotoğrafta bizim çenemizi yoran 54 milyon dolarlık jet var. Altında da şu not:

“Holdingimize ait jet, Amerika Teksas'tan 16 Haziran'da 4 yolcusu ile İstanbul'a dönecektir. Uçak müsait olduğu için 10 kişiyi misafir edebiliriz. Önceliğimiz bebekli aileler ve 65 yaş üstü kişilerdir…”

Ve şimdi yerlerinize oturup, kemerlerinizi bağlayın asıl konuya iniş yapıyoruz!

SBK Holdingin resmi sosyal medya hesabındaki bu fotoğraflı yolcu davet notunun üzerine, SBK Holding'in patronu, dünün ‘hayırsever insanı' bugünün ‘kaçağı' ve ‘kara para aklayıcısı' Sezgin Baran Korkmaz da bir paylaşım yaptı. Kısa ve net: “Önceliğimiz Düşük gelirliler!!!!!”

***

Yaa… Gerçeği öğrendiniz siz de. Günlüğü 15 bin dolarlık uçakla uçan ünlüler, bu paralar nasıl kazanılır, kimbilir başka kimler var uçanlar arasında, bu ünlü isimlerin SBK ile ne işi olabilir deyip duruyorduk. Memlekete hizmet aşkıyla yanıp tutuşan nice isimle boşuna uğraştık.

Öyle, iddia edildiği gibi değilmiş, uçağın yolcu listesindekilerin karışık kuruşuk işleri, avanta beklentileri yokmuş. Kendilerini gizledikleri ise külliyen yalanmış. Viyana dönüşü uçağın önünde fotoğraf çektirmişler hepsi, daha ne kadar şeffaf olabilir ki!

Kara kara sıranın kendilerine geleceği günü bekleyen, ünlüler, zeki-çevik insanlarsınız. Anlamışsınızdır almanız gereken mesajı!

İsminiz ortaya saçılınca, evet o uçakla uçtum (Nereye uçtuysanız artık. Mesela Amerika'dan İstanbul'a, mesela İstanbul'dan Venezuela'ya, mesela İstanbul'dan Kars'a) ama bunu ünlü olduğum için, SBK ile işim olduğu için, uçağın koltuğuna çökmek için yapmadım. O aralar çok fakirdim, hatta fukara bir durumdaydım. Uçağa binecek param yoktu, sosyal medyadaki ‘önceliğimiz düşük gelirliler' notunu görünce atladım. Durum bundan ibarettir hakim bey dersiniz.

***

Hikayenin trajik sonu… Ünlüye, ünsüze, çökene, çökmek isteyene, zenginleşmenin kolay yolunu seçenlere, karanlıklar prenslerine uçağını sebil yapmış SBK, eşi ile birlikte memleketten kaçarken ne yaptı peki? Acelei vardı, uçan sarayını bıraktı tarifeli bir uçağa bindi!