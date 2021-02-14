Sevgililer Günü bizde de yasak!

Müslüman adetlere aykırı olduğu için Suudi Arabistan ile Pakistan'da kesin yasak.

Batı ve Hristiyan kültürünü yansıttığı için İran'da da yasak.

Türkmenistan'da değişik bir yasak var. Bugün dünyanın tersine, zorunlu olarak devlet başkanının yönetime gelmesinin yıldönümü kutlanıyor!

Malezya'da kısmen, aşırıya kaçan parfüm hediye etmek yasak.

Endonezya'da öğrencilere yasak. Nedeni, cinselliği teşvik ediyor da ondan!

Efendim neymiş… Kökleri Roma dönemine uzanıyormuş. Doğurganlık tanrısının şerefine kutlanıyormuş. Erkekler, bir kutunun içine atılmış kağıtlardan kadınların ismini çekiyormuş. Festival boyunca bu eşleşmede bir araya gelen çiftler sevgili oluyor, hatta bazen evlenip yuva kuruyorlarmış.

İnanırsan…

İnsan, kalbini yerinden çıkartacak kadar attıran, şakülünü kaydırın kıza, sevgili dediğine başkalarının istediği zaman mı bir demet çiçek alır?

Biliyoruz, bu günün neden şişirildiğini. Tamamen duygusal.

Şu durgun piyasa için hiç de fena olmaz hani.

Boğazına düşkün sevdiceğine lahmacun göndersen, pideci iş yapıp çarkı döndürecek.

Katkı katkıdır. Elleme, millet birbiriyle hediyeleşsin.

Kime zararı olur ki…

Fakat benim haberim başka.

Suudi Arabistan, Pakistan, Endonezya, Malezya, Türkmenistan derken Türkiye'de de yasak geldi Sevgililer Günü'ne!

Evet, ne var bunda şaşıracak. Duymadınız mı?

Tamam, salgın yüzünden sevgililer sokağa çıkamayacak ve buluşamayacak. O ayrı.

Memlekete gelen yasak başka.

Mesela Evrim Mengüverdi. Beden eğitimi öğretmeni. Atanamadı. Yıllardır bekliyordu. Özel sektörde işe girdi. İyi kötü idare ediyordu. Sevdiği kadınla evlendi. Sevdiği kadın nasıl güzel, üstelik çalışkandı. Bir üniversite bitirdi, yetmedi bir tane daha. Evlendiler. Pırıl pırıl iki çocukları oldu. Azdı gelirleri ama, ağızlarının tadı yerindeydi.

O dünya çalışkanı genç kadın, bu ev yan gelip yatma evi değildir dedi. Açık öğretime kaydoldu. İş bulma ihtimali yüksek olan bir bölüm seçti. Üçüncü üniversiteye başladı.

Korona çıktı aniden. İşler terse sardı milyonlarca örnek gibi.

Sosyal devlet mevlet masallarının gerçekten masal olduğunu anladılar. Ümitle salgının bitmesini, işlerin açılmasını beklerken 2021'le birlikte işsiz kaldı Evrim. Şirket, harç bitti yapı paydos dedi.

Kalakaldılar… Üç kuruş birikmişleri, bardaktan boşalırcasına tükendi. Evin kirasını bile ödeyemediler. Sosyal devlet bir yerlere gizlenmişti ama onlarda sosyal devlet gibi kayınvalide vardı! Evini açtı… Emekli maaşı henüz 1860 liradan 2000 liraya yükselmişti. Başladılar, sosyal sosyal bu iki bin Türk Lirası ile yaşamaya.

Fox Anahaber'de, Gülşah İnce'nin haberi, Ercan Canik'in görüntüleri ile memleketimize kapak oldu.

İşte, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün memleketimizde doğal yollardan yasaklandığını böylece öğrendim.

Çünkü, beden eğitimi öğretmeni Evrim ve çok sevdiği eşi yalnız değil. Onlardan şu aralar o kadar çok var ki. Çalın bir kapıyı, sorun bakalım. Kaç kişi sevgilisine hediye almış?