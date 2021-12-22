PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Suçlusu İsmet Paşa olabilir!

Seçilmiş Cumhurbaşkanı memleketi Rize'de evirip çevirmeden direk söyledi: “Ben alışılmış Cumhurbaşkanı değilim!”

Doğruydu, değişikti…

Mesela Cumhurbaşkanı olarak ekonomik olumsuzlukları anlatıyordu; lafı ‘Eyy IMF'ye getirip Kurtuluş Savaşı kahramanı İsmet İnönü'yü suçladı: “Hani meşhur Marshall yardımı meselesi var ya. Bu yardımın öncülerinden bir tanesi de İnönü'dür!”

Cumhurbaşkanı olarak başka bir gün mevzuyu FETÖ'ye getirdi rahmetli İsmet İnönü'nün rahmetli oğlu Erdal İnönü'yü suçladı, “İnönü bunların en yakın arkadaşıydı! Erdal İnönü'nün bunların okullarını ziyaret ettiğini iyi bilirim! Onların davetlerine katıldıklarını iyi bilirim” dedi! Hatta, “Gelsinler konuşalım” bile dedi! Erdal İnönü öldüğü için gelemedi! Okkalı yanıt, eşi Sevinç Hanım'dan geldi!

Yunanistan, burnumuzun dibindeki adaları kışla yapmış, yükseklerine de haç dikmişti. Cumhurbaşkanı olarak açıklama yaparken bu defa isim vermeden suçladı. Herkes kimi kastettiğini anladı… Şunu dedi: “Tek parti CHP'sinin dış politikada bıraktığı kötü mirasın ceremesini çekiyoruz! Misakımilli sınırlarımıza sahip çıkılmamasıyla Adalar meselesinde ürkek davranılmasının ülkemize büyük maliyeti olmuştur!”

Söndürme uçağı yoktu, gerek de yoktu. Orman bakanı, ‘devir değişti artık helikopter var' dedi. Türkiye'nin ormanları cayır cayır yandı! Her şeyin başı olan Cumhurbaşkanı THK'yı suçladı: “Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi, Türk Hava Kurumu'nun filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır!”

Boğaziçi'ne atama rektör istemiyoruz diye hak arayan üniversite öğrencilerini suçladı: “Bunlar olsa olsa üniversitelere sızmış teröristlerdir!”

Ekonomi şimdi süper, bir ara ‘hafif' kötüydü, fiyatlar artıyordu. 5 zincir marketi suçladı. Derken, zincirlere eşek yüküyle ceza kesildi.

Çizgi filmleri bile sansürleyen TRT, seçim öncesi cinlik yaptı Türkiye Cumhuriyeti'nin kırmızı bültenle aradığı Osman Öcalan'ı ekrana çıkardı. Olay çıkınca Cumhurbaşkanı olarak değişik bir şey yaptı kimseyi suçlamadı, şunu dedi: “Osman Öcalan'ın arandığını bilmiyordum! TRT'ye müracaat etmiş ve TRT Kurdi de böyle bir program yapmış!”

Kur dediğin çıkardı, inerdi… Merkez Bankası faiz indirdi, kurlar dalgalandı. Her türlü kayıt kuyut ellerindeydi ama Cumhurbaşkanı olarak, kim oldukları bilinmeyen ‘maniplatörleri' suçladı.

Cumhurbaşkanı olarak, Rize'de provokasyonla karşılaşan Meral Akşener'i suçladı: “Daha dur bakalım, bunlar iyi günler!”

Ekonomik kriz teğet geçiyor iğneden hıyara etiketler katlanıyordu. Cumhurbaşkanı dünyada görülmemiş bi şey yaptı, sebzeleri suçladı: “Domates, biber, patlıcan terörünü bitireceğiz!”

Alışılmamış Cumhurbaşkanı böyle oluyor herhalde… Varsa alengirli bir durum, suçla gitsin başka canı, isterse patlıcan olsun!

Son olay, merkez bankasının buharlaşan döviz rezervi tartışmasında yaşandı. Cumhurbaşkanı olarak, “Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervini 135 milyar dolara çıkardık. Daha sonra bir düşüş yaşandı, yoktum! Cumhurbaşkanıydım” dedi… İsim vermedi ama başbakanlardan birini suçladı!

Ben yoktum derken ne demek istedi tam anlaşılamadı!

Mahalle bakkalının dükkanın kapısına ‘Camideyim' yazısı yapıştırıp cuma namazına gitmesi gibi camiye mi gitmişti o ara?

AKP ‘tek başına' ve Erdoğan da ‘tek adam' olarak her şeyin daima başında değil miydi? “Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim ben… Şu anda devletin başında kim var? Tayyip Erdoğan var” deyip kendi adını veren kendisi değil miydi?

Para birikirken ‘ben vardım', para buharlaşırken ‘ben yoktum' demek ekonomi kitabının kaçıncı sayfasındaydı?

***

Ahmet Davutoğlu, kendi döneminde hazinenin ağzıyla bir dolu olduğunu söyleyip suçlamadan sıyırdı. Ondan sonra gelen, ‘bulut sistemi gibi fazla kafa yorup sıyırmamızı' önlemek için sırf bizi düşünerek konuşmuyor. Böyle olunca, suçluyu aramak yine sana bana kalıyor!

1920'den, son başbakan bükücü Binali Yıldırım'a kadar görev yapan 27 başbakandan ‘rezervi eriten' hangisi acaba?

İsmet İnönü… Ali Fethi Okyar… Celal Bayar… Refik Saydam… Şükrü Saraçoğlu… Mehmet Recep Peker… Hasan Saka… Şemsettin Günaltay… Adnan Menderes… Cemal Gürsel… Suat Hayri Ürgüplü… Süleyman Demirel… Nihat Erim… Ferit Melen… Mahmut Naim Talu… Bülent Ecevit… Sadi Irmak… Bülent Ulusu… Turgut Özal… Yıldırım Akbulut… Mesut Yılmaz… Tansu Çiller… Necmettin Erbakan… Abdullah Gül… Recep Tayyip Erdoğan… Ahmet Davutoğlu… Binali Yıldırım..

Suçlama notu: Bir fikrim var, sizinkini de merak ediyorum!