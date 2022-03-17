12 çocuk annesi savaşta hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 22'nci gününde Ukrayna'nın Donetsk kentinden üzücü bir haber geldi. 12 çocuk annesi kadın, savaşta hayatını kaybetti.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde birinci aya girilirken, Rus birlikleriyle savaşan Ukraynalıların cesur direnişi de her gün uluslararası kamuoyunda gündem olmaya devam ediyor.

Bu kez Ukrayna’nın Donetsk kenti yakınlarından üzücü bir haber geldi. Donetsk kenti yakınlarında çıkan bir çatışmada yaralanan 12 çocuk annesi Olga Semidyanova’nın hayatını kaybettiği açıklandı.

6’sı öz 6’sı evlatlık 12 çocuk sahibi kadının savaşın başından beri bölgede Ukraynalı birliklerle birlikte savaştığı belirtildi.

Ukrayna basınına göre, 48 yaşındaki kadına, fahri ‘Kahraman Ana’ unvanı verilirken, sağlık görevlisi olarak görev yaptığı ve 2014’ten beri orduda hizmet verdiği aktarıldı.

Olga Semidyanova’nın yerel bir yetimhaneden altı çocuğu daha evlat edindiği belirtildi.

Ülkede ‘Ana Kahraman’ unvanı, beşten fazla çocuğu olan ve savaşan kadınlara veriliyor.

Ukrayna hükümetinin açıkladığı ölüm haberinin ardından sosyal medya, anne için üzüntülerini belirten mesajlarla doldu taştı.

Bölgede çatışmalar nedeniyle, Olga Semidyanova’nın cesedinin henüz bulunamadığı aktarıldı.

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