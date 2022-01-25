14 milyon dolara satılık devlet bayrağı

Avustralya'da Aborjinler'in bayrağının sonunda devlet tarafından satın alındığı açıklandı. Avustralya hükümeti, 14 milyon dolar karşılığı bayrağın tüm haklarını satın aldı.

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Avustralya hükümeti, Aborijin bayrağının telif hakkını satın alarak, bayrağı halkın kullanımına sundu ve ülkede bir süredir yaşanan tartışmalı durumu sona erdirdi.

Başbakan Scott Morrison’ın hükümeti, bayrağı 50 yıl önce tasarlayan sanatçı Harold Thomas’tan tüm telif haklarını 14 milyon dolar gibi bir ücret karşılığı satın aldı.

Anlaşma sayesinde bayrağın artık izinsiz ve ücretsiz olarak giysiler, ticari ürünler, formalar veya sanat eserleri üzerinde yeniden kullanılabilecek.

DEVLET KURUMLARINDA YER ALIYOR

Morrison yaptığı açıklamada, bayrağı ‘serbest bıraktıklarını’ ve hükümetin “Aborijin Bayrağının bütünlüğünü korumaya çalıştığını” belirtti.

Kırmızı, siyah ve sarı tasarım 1995’ten beri Avustralya’nın resmi bayrağı olarak kabul ediliyor. Ancak, Thomas’a ait görüntünün lisansını bir şirketin satın almasıyla, bayrağın kullanımı tartışma konusu olmuş, firma, bayrağı kullananlardan ödeme talep etmeye başlamıştı.

Hükümetin sanatçıdan haklarını alma çabalarını destekleyen 2020 tarihli bir parlamento soruşturması, lisans sahibinin eylemlerini ‘çok ağır’ olarak nitelendirse de yapılanları ‘tamamen yasal’ olarak değerlendirdi.

2019’dan bu yana Aborjin asıllı Avustralyalılar başta olmak üzere halk bayrağın geri alınmasını talep ediyor. Thomas tarafından 1971’de Adelaide’deki bir gösteriden önce tasarlanan bayrak, o zamandan beri Avustralya Aborjinleri için bir amblem haline geldi ve genellikle hükümet binalarında da yer alıyor.

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