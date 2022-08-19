17 yaşındaki milli yüzücü zıpkınla balık avlarken boğuldu

Muğla’nın Bodrum ilçesine komşu Kilimli (Kalimnos) Adası’ndaki 17 yaşındaki milli yüzücü zıpkınla dalış yaparken kayboldu. Genç yüzücünün bulunması için dalgıçlar arama kurtarma seferberliği başlattı, genç 20 metre derinlikle boğulmuş vaziyette bulundu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine komşu Kilimli (Kalimnos) Adası'nda yaşayan ve Kalimnos Dalış Akademisi ve Kalimnos Denizcilik Kulübü'nün lisanslı ve şampiyon yüzücüsü 17 yaşındaki Manolis Sousafiris öneki gün zıpkınla balık avlamak için adanın kuzey bölümüne gitti.

ÇOK İYİ YÜZÜCÜ VE DALIŞÇIYDI

Dalıştan saatlerce dönmeyen Sousafiris'in ailesi kendisinden haber alamayınca sahil güvenlik ve polise haber verdi. Çok iyi yüzme ve dalış eğitimi aldığı belirtilen Sousafilis’un bulunması için dalgıç timleri arama kurtarma çalışması başlattı.

CENAZESİ 20 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Dalgıçlar genç yüzücü ve dalışçının cenazesini zıpkını ile birlikte 20 metre derinlikte bir kayanın altında buldu. Milli yüzücü ve zıpkınla balık avlama şampiyonunun ölümü adadaki dalğış okulları ve yüzme kulüpleri arasında şok etkisi yarattı. Soufafilis7in cenazesi otopsi için Rodos Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soufafilis'in cenazesi bugün Ypapanti Bölgesi'nde kilisede düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

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