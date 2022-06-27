22 gencin şüpheli ölümü Güney Afrika’yı ayağa kaldırdı

Polis, aralarında 13 yaşında çocukların da olduğu gençlerin ölüm nedeninin tam olarak tespit edilemediğini belirtti. Tavernada eğlenirken hayatını kaybeden gençlerin cansız bedenleri sandalyelerinde ya da dans pistinde yerde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Güney Afrika'da aralarında çocukların da olduğu 22 gencin bir tavernada gizemli şekilde ölmesi ülkede tartışma yarattı.

Aralarında 13 yaşında çocukların da olduğu 22 kişi, East London kentindeki bir tavernada ölü bulundu. Polis, gençlerin ölüm nedeninin tam olarak tespit edilemediğini belirtti.

Gençlerin cansız bedenleri sandalyelerinde ya da dans pistinde yerde bulundu. Olayın bir zehirlenme vakası olup olmadığı araştırılıyor.

Yetkililer, gençlerin bedenlerinde herhangi bir yara izi olmadığını bildirdi. Ölenlerin vücutlarından alınan örnekler toksikoloji laboratuvarına gönderildi.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, kurbanların ailelerine başsağlığı dilerken olayın incelendiğini duyurdu.

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