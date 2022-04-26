300’den fazla üst düzey Rus subay Ukrayna işgalinde öldü

Rusya'da yayımlanan MediaZona'nın yayınladığı yeni bir analiz, Rusya'nın Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 300'den fazla üst düzey generalini kaybettiğini ortaya koydu.

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Rusya’da muhalif ve bağımsız yayınlarıyla tanınan MediaZona’nın yayınladığı yeni bir analiz, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline başladığı günden bu yana verdiği üst düzey askeri kayıpları ortaya koydu.

MediaZona tarafından yayınlanan analize göre, iki aydan biraz fazla süren çatışmalarda toplam 317 üst rütbeli subayın öldürüldüğü açıklandı. Bunların arasında teğmen ve binbaşıların yanı sıra, en az iki generalin de bulunduğu aktarıldı.

Rusya’nın Karadeniz filosunun komutan yardımcısı da dahil olmak üzere üst düzey askeri sınırlardan ölümlerin 300’ü geçtiği aktarıldı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başladığı 24 Şubat’tan itibaren Rus ordusunun da ağır kayıplar verdiği bugüne kadar yazılıp çizilmişti. İngiltere’den bugün yapılan açıklamada, svaaşın başından bu yana 15 binin üzerinde Rus askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Şu anda Rusya’da engellenen ancak çevrimiçi olarak çalışmaya devam eden MediaZona, verilerini yerel hükümet yetkilileri, gazeteler veya ailelerin sosyal medyada paylaştığı ölümlerle ilgili halka açık raporlara bakarak derledi.

Toplamda, MediaZona Ukrayna’da bin 744 askeri ölüm raporu bulduğunu açıkladı. Bu rakam, Kremlin’in Mart sonundan bu yana güncellemediği resmi 1.351 rakamından daha yüksek.

Bu ölümlerin 317’sinin üst düzey askeri yetkililere ait olduğu tespit edilirken, bu da toplam rakamın neredeyse beşte birini oluşturuyor. MediaZona bunun, subay ölümlerinin piyade ölümlerinden daha fazla rapor edilmesinden kaynaklandığına inandığını söyledi.

Rusya’nın kabul ettiği en yüksek rütbeli ölümler, her ikisi de Tümgeneral olan Andrei Sukhovetsky ve Vladimir Frolov olarak açıklanmıştı.

MediaZona, Rusya’nın Karadeniz filosunun komutan yardımcısı Kaptan 1. Kademe Andrei Paly’nin ölümünü de açıklamıştı.

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