4 yaşındaki Prens yine ‘şov yaptı’
Prens William-Kate Middleton çiftinin 4 yaşındaki oğulları Prens Louis, Platin Jübile kutlamalarının son gününe de damga vurdu.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutladığı Platin Jübile'nin son gününe de, Prens William-Kate Middleton çiftinin 4 yaşındaki oğulları Prens Louis damga vurdu.
Platin Jübile kutlamalarının pazar günü düzenlenen final etkinliğinde, Prens Louis'in sıkılmış hali ve eğlenceli tavırları kameralara yansıdı. Küçük prensin bir ara yanında oturan annesinin ağzını kapatarak dil çıkarması da dikkat çekti.
Louis'in abisi Prens George ve ablası Prenses Charlotte sakince sandalyelerinde otururken Prens Louis tören boyunca yerinde duramadı. Küçük prens, bir ara dedesi Prens Charles'ın kucağına oturdu.