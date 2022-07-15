Hayatını kaybeden Ivana Trump, eski eşi Donald Trump’ın hep arkasındaydı

73 yaşında hayatını kaybeden eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk eşi Ivana Trump, eski eşini her zaman desteklemiş, hatta yazdığı “Raising Trump” (Trump’ı Yetiştirmek) kitabını ona ithaf etmişti. Kendini "First Trump Lady” olarak tanımlayan Ivana Trump, eski eşine ulaşmak için Beyaz Saray’a doğrudan bir hattı olduğunu, ama Melania Trump da orada olduğu için bu hattı aramadığını söylemiş, “Kıskançlık krizine yol açmak istemem” demişti.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın ilk eşi ve çocukları Donald Jr., Ivanka ve Eric Trump’ın anneleri Ivana Trump, 73 yaşında hayatını kaybetti. Polisin Trump'ın cansız bedenini New York'taki evinde merdivenlerin ucunda bulduğu belirtildi. Yetkililer Trump'ın merdivenlerden düştüğünü ya da kalp krizi geçirdiğini düşünüyor.

Donald Trump'la 1977-1992 yılları arasında evli kalan Çekya doğumlu eski model Ivana Trump, ayrılığın ardından kendi moda markasını yaratmış ve aralarında eski eşine ithaf ettiği “Raising Trump” (Trump'ı yetiştirmek) kitabının da bulunduğu bir dizi kitap yazmıştı.

‘FIRST TRUMP LADY’

Donald Trump'la ayrılığına rağmen dost kalan Ivana Trump, siyasette de Donald Trump'ı her zaman destekledi. 4 yıllık başkanlık dönemi boyunca eski eşine tavsiyeleriyle destek veren Ivana Trump, kendini “First Trump Lady” olarak tanımlıyordu.

Trump ve şimdiki eşi Melania 2020'de Covid'e yakalanınca eski eşini dikkatsiz olmakla suçlayan Ivana Trump, PEOPLE dergisine yaptığı açıklamada “Bunun kendisinin de başına geleceğini düşünmedi. O hastaneden çıkana kadar endişe içinde bekleyeceğim” demişti.

Kendisi de bir göçmen olan ve ABD'ye Kanada'dan göçen Ivana Trump, eski ABD Başkanı'nın göçmen karşıtı politikalarına da destek vermiş ve “Göçmenlerle bir sorunum yok ama ülkeye yasal yollarla gelmeliler. İş bulup vergilerini ödemeliler” ifadelerini kullanmıştı. Eski eşini her konuda desteklediğini söyleyen Ivana Trump, “O Cumhuriyetçi, o zaman ben de öyleyim. Çok şeyi başardı” diye konuşmuştu.

IVANKA’NIN İLK KADIN ABD BAŞKANI OLACAĞINA İNANIYORDU

Ivana Trump, kızı Ivanka'nın ABD'nin ilk kadın başkanı olacağına inanıyordu. Bir röportajında “Her gün Beyaz Saray'da babasının yanında. Her şeyi biliyor. Bence kesinlikle bir gün ilk kadın başkan olabilir. Çok zeki ve güzel, daha ne istersiniz ki” demişti.

Bir röportajında da eski eşine ulaşmak için Beyaz Saray'a doğrudan bir hattı olduğunu, ama Melania Trump da orada olduğu için bu hattı aramadığını söylemiş, “Kıskançlık krizine yol açmak istemem, çünkü ben Trump'ın first lady'siyim” ifadeleriyle Melania Trump'ın tepkisini çekmişti.

MELANIA’YI KIZDIRMIŞTI

Ivana Trump, kendisini “Dikkat çekmeye çalışıyor” diye eleştiren Melania'ya “Donald'la evliydim ve üç çocuğumuz var. Neden alındı anlamadım. Umurumda da değil” yanıtını vermişti. Ivana Trump, Melania'nın First Lady olmasıyla ilgili de “Elinden geleni yapıyor” diyerek ondan pek hoşlanmadığını ortaya koymuştu.

Ivana Trump, başkan olduğu dönemde Donald Trump'ın kendisine sürekli danıştığını söyleyerek “Bu tweet'i atmalı mıyım diye bana soruyor” demişti.

DONALD TRUMP: HARİKA BİR KADINDI

Donald Trump, eski eşinin ölüm haberini sosyal medya platformu Truth Social üzerinden duyurarak “O harika ve ilham verici bir hayat süren güzel ve harika bir kadındı” ifadelerini kullandı. Çiftin oğulları Eric Trump ise, annesinin evinden çıkarken gazetecilere yaptığı açıklamada “O inanılmaz biriyidi” dedi.

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