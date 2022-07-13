9 milyondan fazla kişi Ukrayna’yı terk etti

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), Rusya’nın saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana 9 milyondan fazla kişinin Ukrayna’yı terk ettiğini açıkladı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk edenlerin sayısına ilişkin açıklamada bulundu.

UNHRC, Rus saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana 9 milyon 136 bin 6 kişinin Ukrayna terk ettiğini ifade ederek, bu sayının sınır geçişlerinde kayıt altına alınan veri olduğunu belirtti.

ABD’DEN UKRAYNA’YA YENİ YARDIMLAR

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ABD'de Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketini duyurdu. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, Ukrayna'da “temel hizmetlerin” finanse edilmesi için 1,7 milyar dolarlık ek ekonomik yardım yapılacağını duyurarak, “Ukrayna’ya yapılan bu son ekonomik yardım, Başkan Biden’ın Ukrayna demokrasisini Rusya’nın sebepsiz ve haksız savaşına karşı savunduğu için Ukrayna hükümetini destekleme taahhüdünün bir parçasıdır” dedi. Yellen, “Bu yardım, Ukrayna’nın demokratik hükümetinin Ukrayna halkı için temel hizmetleri sağlamasına yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

YARDIM KRİTİK ÖDEMELERE HARCANACAK

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, “ABD Hazine Bakanlığı ile koordineli olarak ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla, Başkan Biden’ın Başkan Zelenskiy’e Ukrayna’ya doğrudan bütçe sağlama taahhüdünün bir parçası olarak Ukrayna hükümetine ek 1,7 milyar dolar yardım sağladı. Bu yardım, Kongre’nin iki taraflı cömert desteğiyle mümkün oldu” denildi.

ABD tarafından Dünya Bankası aracılığıyla sağlanan ek kaynakların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in acımasız savaşının Ukrayna'da neden olduğu akut bütçe açığını hafifleteceğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu yardımın sağlık çalışanı maaşlarının ödenmesi gibi Ukrayna’daki kritik operasyonlara harcanacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, “USAID bugüne kadar Ukrayna hükümetine 4 milyar dolarlık doğrudan bütçe desteği sağladı. Bu kaynaklar, Ukrayna hükümetinin hastanelere, okullara ve diğer kritik altyapılara gaz ve elektrik akışını sağlamasına, vatandaşlara insani yardım ulaştırmasına ve memur maaşlarının ödenmesi gibi temel işlevleri yerine getirmesine yardımcı oldu” denildi.

AB’DEN UKRAYNA’YA MALİ YARDIMA ONAY

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AB Komisyonun geçtiğimiz mayısta Ukrayna için önerdiği yaklaşık 9 milyar euroluk makro-finansal yardım paketinin ilk kısmını oluşturan 1 milyar euroya onay verdiğini bildirmiş, yardımın Ukrayna’ya bu ay içinde ulaşacağını aktarmıştı.

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