AB, Çin’e karşı yasal süreç başlattı

Avrupa Birliği, Çin'in Tayvan nedeniyle diplomatik kriz yaşadığı Litvanya'ya yönelik ayrımcı ticari uygulamaları nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü kapsamında dava açıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği (AB), Tayvan'la ilgili anlaşmazlık nedeniyle Litvanya'ya ticaret boykotu uygulayan Çin'e Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde dava açtı.

Litvanya'nın, Çin'den tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Tayvan'ın kendi adıyla temsilcilik açmasına izin vermesi, yaz aylarında iki ülke arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Litvanya’nın bu adımının “tek Çin” ilkesini ve ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirten Çin hükümeti, ülkedeki büyükelçisini geri çağırmıştı.

Çin’in AB üyesi Litvanya’ya tepki olarak ticari alanda uyguladığı kısıtlamalar, AB içinde de tartışmaya yol açmıştı.

Bu ticari kısıtlamaların tüm birlik ülkelerinin ticaretine zarar verdiğini bildiren AB, DTÖ’ye resmi şikayette bulundu.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, “Sorunu çift taraflı olarak çözmeye yönelik art arda gelen girişimlerin başarısız olmasının ardından konuyu Dünya Ticaret Örgütü'ne taşımaktan başka bir yol yok” dedi.

Çin'in Litvanya'dan ihracatı engellemenin yanı sıra bazı Avrupalı şirketlere Litvanya'yla ticaret yapmamaları yönünde baskı uyguladığı da belirtiliyor.

Dünya Ticaret Örgütü'nün şimdi Çin'e uzlaşma müzakereleri için görüşme talebinde bulunması bekleniyor. Eğer 60 gün içinde herhangi bir uzlaşma sağlanamazsa, DTÖ Çin aleyhine karar verebilir.

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