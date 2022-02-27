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AB içişleri bakanları acil olarak toplanacak

Birleşmiş Milletler, şu ana kadar 368 bin Ukraynalının ülkeden kaçtığını ve sayının artmaya devam ettiğini açıklarken Avrupa Birliği içişleri bakanları da bugün acil olarak bir araya gelecek.

Sozcu.com.tr
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AB içişleri bakanları acil olarak toplanacak

Birleşmiş Milletler, bugün yaptığı açıklamada en az 368 bin Ukraynalının ülkeyi terk ettiğini duyurdu. Bu sayının artmaya devam ettiğine dikkat çeken yetkililer, Rusya-Ukrayna savaşının 4 milyon mülteci yaratabileceğini de vurguladı.

BM’nin bu açıklamasının ardından Avrupa Birliği üyesi ülkelerin içişleri bakanları acil olarak bir toplantı gerçekleştirme kararı aldı. Bugün bir araya gelmesi planlanan Avrupalı bakanlar, bölgede yaşanan insani krizi masaya yatıracak.

Ukrayna’dan kaçan mültecilerin büyük çoğunluğu Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Moldova’ya kaçarken, bu durumun AB bloğunu engellememesi için bir çözüm planının oluşturulması planlanıyor.

Polonya’ya girişlerde sınırda 70 saate varan uzun kuyrukların oluştuğu belirtilirken Slovakya’ya girmek için ise yaklaşık 7 saat beklenmesi gerekiyor.
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