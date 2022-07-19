AB, iki ülkeyle üyelik müzakerelerini başlattı

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB'ye üyelik müzakereleri resmen başladı.

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Avrupa Birliği (AB), Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’yla üyelik müzakerelerini resmen başlattı.

AB Dönem Başkanı Çekya’nın Başbakanı Petr Fiala, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile Brüksel’de ortak basın toplantısı düzenleyerek birlik üyesi 27 ülkenin iki ülkeyle müzakerelerin başlamasına onay verdiğini aktardı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de “Bu, vatandaşlarınızın uzun süredir beklediği, çok çalıştığı ve hak ettiği bir şey” dedi.

Kuzey Makedonya, AB'ye üyelik statüsünü 2005'te, Arnavutluk ise 2014’te kazanmıştı.

Müzakerelerin uzun süre devam edebileceğinin farkında olduklarını söyleyen Arnavutluk Başbakanı Rama, “Bunun sonun başlangıcı değil, başlangıcın sonu olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya ile AB üyesi Bulgaristan, Pazar günü aralarındaki sorunları gidermek için mutabakat imzalamıştı.

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