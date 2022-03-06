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AB Komisyonu Başkanı: Rusya’ya soruşturma açılmalı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekat ile savaş suçu işleyip işlemediğine dair soruşturma açılmalı” dedi.

Yayınlanma: 19:14 - 06 Mart 2022 Güncellenme:
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AB Komisyonu Başkanı: Rusya’ya soruşturma açılmalı

Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekat 11'inci gününde devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, Rus savaş uçakları hakkında soruşturma açılması çağrısında bulunarak şöyle konuştu:

* Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat ile savaş suçu işleyip işlemediğine dair soruşturma açılmalı. Bu soruyla ilgili derinlemesine bir soruşturma yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum.

* ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken daha önce sivilleri hedef alan saldırılara ilişkin çok güvenilir raporlardan bahsetmişti. Bunlar dikkatlice belgelenecektir.

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