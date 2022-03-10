AB toplantısında Rusya tepkisi: Salonu terk ettiler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, diplomasinin zirvesinde de Rusya'ya tepkiler her geçen gün artıyor. Dün, Avrupa Birliği delegeleri, Rus Birleşmiş Milletler büyükelçisinin konuşması sırasında konferansı terk etti.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, tüm dünyadan Rusya’ya tepkiler yağmaya devam ediyor. Dün, Avrupa Birliği delegeleri, Rus Birleşmiş Milletler büyükelçisinin konuşması sırasında konferansı terk etti.

Rus büyükelçisinin, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEA) toplantısında yaptığı konuşma sırasında AB delegelerinin salonu terk ettiği görülüyor.

Bir AB sözcüsü, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklama, “Ukrayna ile dayanışmamızı göstermek için, AB Büyükelçileri ve diğerleri, Rusya Büyükelçisi IAEA Yönetim Kurulu’nda konuşma yaparken salonu terk etti.” dedi. İsmi açıklanmayan AB yetkilisi, sözlerini, ‘Rusya, Ukrayna’yı işgali sırasında dezenformasyon ve yalanlar yayarken bizim öylece oturmamız beklenemez.’ dedi.

‘OPERASYONLARI DERHAL DURDURUN’

Açılış konuşmasında AB, Rusya’ya Ukrayna’daki tüm nükleer tesislerin yakınındaki askeri operasyonları derhal durdurması çağrısında bulundu.

AB, Ukrayna’nın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uyduğunu belirterek, Rus yetkilileri ‘yanlış iddialarını derhal sonlandırmaya’ çağırdı.

AB tarafından toplantıdan sonra yayınlanan basın açıklamasında, ‘asılsız suçlamalardan ve Ukrayna’nın nükleer silah elde etmek üzere olduğunu yanlış iddialardan’ Avrupa Birliği’nin duyduğu rahatsızlık dile getirildi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, Rus birliklerinin ele geçirdiği Çernobil ve Zaporijya Nükleer Santrallerinde radyasyon sızıntısı tehlikesi yaşanıyor. İki tesisle de bağlantının tamamen koptuğu belirtildi.

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