Abone Ol

AB, Türkiye ve İsrail’in büyükelçi atama kararını memnuniyetle karşıladı

Avrupa Komisyonu'nun genişleme ve komşuluktan sorumlu üyesi Oliver Varhelyi,, "Türkiye ve İsrail'in tam diplomatik ilişkiyi yeniden tesis etmesi yönündeki açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
AB, Türkiye ve İsrail’in büyükelçi atama kararını memnuniyetle karşıladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişleme ve komşuluktan sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye ile İsrail’in diplomatik ilişkileri yükselterek karşılıklı büyükelçi atama kararından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Varhelyi, sosyal medyada konuyla ilgili açıklamasında, “Türkiye ve İsrail’in tam diplomatik ilişkiyi yeniden tesis etmesi yönündeki açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum” değerlendirmesinde bulundu. Bunun ikili ilişkileri güçlendirme, bölgeyi istikrarlı hale getirme ve refahı artırmak için yeni bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Varhelyi, “AB, yeni iş birliği zeminleri oluşturulmasını desteklemeye hazırdır” ifadesini kullandı. (AA)

İsrail ile ilişkilerde yeni dönem: Karşılıklı açıklamalar geldi İlginizi Çekebilir İsrail ile ilişkilerde yeni dönem: Karşılıklı açıklamalar geldi İsrail ile ilişkilerde yeni dönem: Karşılıklı açıklamalar geldi İlginizi Çekebilir İsrail ile ilişkilerde yeni dönem: Karşılıklı açıklamalar geldi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster