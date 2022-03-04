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AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Zelenskiy’den teslim olmasını istemeyeceğiz

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Rusya'ya karşı mücadele eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den teslim olmasını istemeyeceğini açıkladı.

Yayınlanma: 21:53 - 04 Mart 2022 Güncellenme:
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Zelenskiy’den teslim olmasını istemeyeceğiz

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Borrell, Zelenskiy’den Rusya’ya teslim olmasını istenmeyeceğini duyurdu.

Reuters’ta yer alan habere göre, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya yönelik yaptırımların ülkede herhangi bir rejim değişikliği için olmadığını söyledi. Borrel, “Yaptırımlar savaş nedeniyle yapıldı” ifadesini kullandı.

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