ABD: 24 Şubat’tan beri 4 bin Rus askeri öldü

ABD istihbaratı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başladığı 24 Şubat'tan beri yaklaşık 4 bin Rus askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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ABD Savunma İstihbaratı Ajansı direktörü Scott D. Berrier, yaptığı açıklamalarda savaşın başladığı günden beri 2 bin ile 4 bin Rus askerinin yaşamını yitirmiş olduğunu söyledi.

Bu bilginin bazı istihbarat kaynakları ile birlikte açık kaynaklı verilerden derlendiğini duyurdu. ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Ukrayna ordusunun direnişinin bu sayının yüksek olmasından katkısı olduğunu yazdı. Gazete, ABD’nin Afganistan’da 20 yıl süren savaşında 2461 ABD askerinin öldüğünü hatırlattı.

Washington Post’a konuşan üst düzey bir yetkili de Pentagon’un Rusya’nın asker kaybının net sayısı ile ilgili verileri incelediğini ve henüz bir sonuca varılmadığını söyledi.

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