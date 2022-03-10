ABD Başkan Yardımcısı, “Ukrayna’ya savaş uçağı” gündemiyle Polonya’da

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları 3. haftaya girerken NATO içinde Ukrayna’ya savaş uçağı verilmesi tartışması sürüyor.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Kamala Harris, Ukrayna'ya savaş uçağı sevkiyatı sorununu görüşmek üzere Polonya'ya gitti.

Harris Varşova'da Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ve Başbakan Mateusz Morawiecki'in yanı sıra ülkeyi ziyaret eden Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yla da görüşecek. ABD Başkan Yardımcısı'nın programında Romanya ziyareti de var.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce Batılı ülkelere Rus işgaline karşı ülkesine savaş uçağı verilmesi çağrısında bulunmuştu. Polonya ise sürpriz bir öneriyle envanterindeki tüm MİG-29 uçaklarını derhal ve ücretsiz olarak ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne taşımaya ve ABD hükümetinin emrine vermeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Pentagon sözcüsü John Kirby ise, savaş uçaklarının ABD-NATO üssünden Ukrayna’ya havalanmasının tüm ittifak açısından endişe yaratacağını söyleyerek Polonya’yla istişarelere devam edeceklerini belirtmişti.

“RUSYA VE NATO ARASINDA GERİLİMİ ARTIRIR”

Kirby dün yaptığı açıklamada da uçakların ABD üssünden transferinin Rusya ve NATO arasında askeri gerilimi artıracağını ve “yüksek risk” oluşturacağını kaydetti. ABD’nin Ukrayna’ya savaş uçağı transferini desteklemediğini söyleyen Kirby, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Polonyalı mevkidaşı Mariusz Baszczak ile Rusya’nın Ukrayna’daki saldırganlığı hakkında görüştüğünü ve görüşmede ABD’nin Polonya’nın aksine savaş uçaklarının Ukrayna’ya transfer edilmesi konusundaki kararı desteklemediğinden bahsedildiğini belirtti.

ABD'li yetkililer Ukrayna'ya savaş uçağı transferiyle ilgili kararın Polonya'ya ait olduğunu kaydederken Polonya hükümeti NATO müttefikleriyle koordinasyon içinde karar alınmasını istiyor.

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