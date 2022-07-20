ABD Başkanı Biden’dan kafa karıştıran ‘kanser’ açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'ın "Ben ve birlikte büyüdüğüm birçok insan kanser hastasıyız" sözleri dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Birçok kuruluş Biden'ın kanser olduğunu açıkladığını duyururken, Beyaz Saray ise Biden'ın konuşmasında göreve başlamadan önce gerçekleşen kanser tedavisine atıfta bulunduğunu belirtti.

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ABD’nin Delaware eyaletinde İklim Değişikliği ile ilgili bir toplantıda açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, kanser olduğunu belirterek “Ben ve birlikte büyüdüğüm birçok insan kanser hastasıyız” ifadesini kullandı.

Biden’ın açıklaması büyün yankı uyandırdı. Beyaz Saray, Biden’ın göreve başlamadan önce sahip olduğu cilt kanseri tedavisine atıfta bulunduğunu ifade etti.

Delaware’deki petrol rafinerilerinin bulunduğu bölgede iklim krizine ilişkin açıklama yapan Biden, “Ben ve birlikte büyüdüğüm diğer birçok insan kansere sahibiz ve bu yüzden Delaware en yüksek kanser oranına sahip bölgelerden biri” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray’da görevli Andrew Bates, Biden’ın göreve başlamadan önce cilt kanserine yönelik tedavi gördüğüne ilişkin atıfta bulunduğunu ve bunu ifade ederken geçmiş değil şimdiki zaman ifadeleriyle kullanmayı tercih ettiğini belirtti.