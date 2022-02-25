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ABD Başkanı Biden, Putin’e yaptırım uygulayacak

ABD'li yetkililer, ABD Başkanı Biden'ın en kısa süre içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yaptırım kararı alacağını açıkladı.

Yayınlanma: 22:38 - 25 Şubat 2022 Güncellenme:
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ABD Başkanı Biden, Putin’e yaptırım uygulayacak

Karar ilişkin CNN’e açıklama yapan iki ABD’li yetkili, en kısa süre içerisinde ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Putin’ne yaptırım uygulayacağını açıkladı. Yetkililer, Putin’in yanı sıra Rus yetkililerin de yaptırıma dahil edileceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin Putin’e yaptırım uygulamayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda, “tüm seçenekler masada” cevabını verdi ve Washington’un  Putin ve çevresindekiler üzerinde uygun baskı uygulayabilecek ek seçeneklerle yakından ilgilenildiğini belirtti.

ABD’nin yaptırım kararı, Avrupa Birliği’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hakkında yaptırım kararı almasının ardından geldi.

ABD Başkanı Biden, dün Putin’e yönelik yaptırımın masada olduğunu söyleyerek, bu yaptırımın değerlendirme aşamasında olduğunu belirtmişti.

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