ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter’ın uyuşturucu ve seks bağımlılığını eski eşi anlattı

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın karıştığı skandallara bir yenisi daha eklendi. Daha önce porno sitelere düşen görüntüleriyle konuşulan Biden bu kez üç çocuğunun annesi ve 22 yıllık eşi Kathleen Buhle tarafından yazılan bir kitap ile gündem oldu. Buhle, eski eşi Hunter'ın uyuşturucu sorununu ve kadın düşkünlüğünü anlattı. Yeni kitabında defalarca aldatıldığını söyleyen Buhle, Biden hakkında yolsuzluk iddialarını da yeniden gündeme taşıdı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden uluslararası basının gündeminden düşmüyor. Uyuşturucu bağımlılığı ve kadınlara düşkünlüğü nedeniyle daha önce hakkında pek çok iddia ortaya atılan Biden, bu kez eski eşi tarafından kaleme alınan “If We Break: A Memoir Of Marriage, Addiction, And Healing” kitabındaki iddialarla gündemde.

Biden ve eşi Kathleen Buhle, 22 yıl süren evliliklerini 2015 yılında sonlandırmıştı. Çiftin, bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor. Biden’ın ikinci çocuğu olan Hunter, avukat ve yatırım danışmanı olarak çalışıyor, zaman zaman babasına verdiği politik ve ekonomik tavsiyelerle de biliniyor.

Buhle, 14 Haziran’da piyasaya çıkacak kitapta eski eşi ve ABD Başkanı’nın oğluyla ilgili ortalığı karıştıracak ifadelerde bulundu.

Eski eş, üç çocuğunun babası hakkında, “Kredi kartı ekstrelerine baktım ve striptiz kulüplere ve içki dükkanlarına harcanmış milyonlar gördüm.” dedi.

‘PORNO SAPLANTISI VARDI’

Buhle, Hollywood film yıldızlarının yaşadığına benzer bir hikayeye sahip olduğunu vurgularken, Hunter’ın sık sık fahişelerle buluştuğunu, saplantılı bir şekilde porno izlediğini ve ciddi uyuşturucu sorunları olduğunu iddia etti. Bir kez evlerinde kokain bulduğunu bile yazdı.

Buhle, eski eşi Hunter’in Çin ve Ukrayna ile şeffaf olmayan ticari bir ilişkiye sahip olduğunu ve ahlaksız yaşam tarzını onların parasıyla finanse ettiğini iddia etti. Böylelikle Hunter hakkında daha önce ortaya atılan yolsuzluk iddiaları da yeniden gündeme geldi.

Hunter Biden'ın, ağabeyi kanserden öldükten sonra eşiyle ilişkin yaşadığı da ortaya çıkmış ve büyük ses getirmişti.

MÜSTEHCEN VİDEOLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hunter Biden’ın adı ilk kez bir skandalda geçmiyor. Daha öne de Hunter’ın dizüstü bilgisayarı hack’lenmiş ve müstehcen videoları ortaya çıkmıştı. Hatta ABD halkı ileri gitmiş, Biden’ın videolarını porno sitelere yüklemişlerdi.

Hunter şu anda Delaware’deki federal yetkililer tarafından olası vergi dolandırıcılığı, kara para aklama ve lobicilik suçları nedeniyle soruşturuluyor. ABD merkezli New York Times ve Washington Post gibi gazeteler Hunter’a yönelik suçlamaların Kremlin dezenformasyonu olduğunu iddia etmeye başladı bile…

PARTİ İÇİNDE RAHATSIZLIKLAR VAR

Özellikle Joe Biden’ın önümüzdeki seçimlerde adaylığı halen tartışılırken, Hunter hakkında ortaya çıkan iddiaların seçim sürecini nasıl etkileyeceği bilinmez. Ancak ABD basınında yer alan iddialara göre, Demokrat Parti’nin önde gelen isimleri Başkan’ın oğlunun bu tür skandallarla anılmasından rahatsız…

Hunter, bugüne kadar Ukraynalı bir firmadan aldığı ücret dışında tüm iddiaları reddetti. Ancak yıllar sonra, bir dönem içki ve uyuşturucu sorunu yaşadığını kabul etti.

Buhle eski eşiyle yaşadığı bir anısına da kitapta şu ifadelerle yer verdi: “Bir sabah kalktım ve mutfağa geldim. Saat sabah 10’du. Hunter sarhoştu ve elinde viski şişesi vardı. Saatin kaç olduğunu bildiğini sanmıyorum ve hala sarhoş görünüyordu”

