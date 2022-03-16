ABD Büyükelçiliği: Rus askerleri Ukrayna’da ekmek kuyruğundaki sivillere ateş açtı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nden dikkat çekici bir iddia geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Kiev Büyükelçiliği bugün sosyal medya hesapları üzerinden bir iddia ortaya attı…

Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, Rus askerlerinin Ukrayna’nın Çernihiv kentinde sivillere ateş açtığı belirtildi. Henüz doğrulanamayan bu iddiayı ortaya atan ABD’li yetkililer, “Rus güçleri ekmek kuyruğundaki sivillere ateş açtı ve kuyruktaki 10 kişiyi öldürdü” ifadesini kullandı.

İddiayı “son dakika” ibaresiyle veren Reuters haber ajansı ABD’nin iddiasının henüz doğrulanamadığına dikkat çekerken, “ABD bu iddia ile ilgili kaynağı açıklamadı” ifadesini kullandı.

Twitter’ın yanı sıra Facebook hesaplarından da paylaşılan açıklamada, “Bugün Rusya güçleri Çernihiv’de ekmek kuyruğunda bekleyen 10 kişiyi öldürdü. Bu tür korkunç saldırıları durmalı. Ukrayna’da yaşanan bütün bu suçların sorumlularının hesap vermesi için bütün seçenekleri gözden geçiriyoruz” denildi.

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